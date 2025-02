Indoor, semaforo verde 

Quando hai una maglia verde addosso, non hai paura di vincere un campionato italiano in una specialità per la quale non hai neppure un campo di allenamento. O una pista. Come era successo sette gironi prima all’Amsicora nell’hockey indoor, Laura Frattaroli e Aurora Aresu sono andare ad Ancona a dettare legge nei 400 metri, su una di quelle piste con le curve paraboliche che la Sardegna può solo sognare. Eppure le due atlete della Tespiense Quartu (che, tra parentesi, si allena al “Santoru” di Cagliari in attesa che riapra Is Arenas) sono andate in finale con i primi tempi in batteria e hanno portato a casa un primo e un quarto posto che rappresentano i migliori risultati per la spedizione sarda ai campionati italiani Indoor Allievi.

Non tutti i mali vengono per nuocere. La Tespiense ha di fatto lasciato Quartu e da 11 anni si allena “anche” allo Stadio dell’Atletica di Cagliari, cosa che ha consentito alla società di allargare il proprio bacino di raccolta. Adesso, con i tecnici Fabrizo e Massimo Fanni e Italo Perra (settore salti) lavorano una quarantina di atlete e atleti dai Ragazzi ai Seniores. Resta il problema di preparare all’aperto gare che di disputano al chiuso, su piste da 200 e non 400 metri e con le “paraboliche”. Serve sacrificio negli allenamenti ma anche economico perché per provare un anello con le curve paraboliche dobbiamo andare ad Ancona», spiega Fabrizio Fanni, allenatore da sempre di Dalia Kaddari e nominato pochi giorni fa (così come Giorgio Fenu) vicecommissario del Comitato Sardo Fidal di cui era Fiduiciario tecnico, in aiuto al commissario Aldo Medea, mentre il responsabile tecnico sarà Gianfranco Dotta. «Con Laura e Aurora siamo andati tre settimane fa ad Ancora e Laura ha fatto il record sardo assoluto Indoor con 54”97. Devi provare almeno una volta la pista prima di andare ai campionati italiani». Soprattutto nelle corse dai 200 in su: «Per il lungo, il triplo o i 60, ti arrangi, però per le corse lunghe serve l’adattamento. Anche la prima corsia in curva è inclinata. In Italia siamo carenti di impianti abbiamo, se la Sardegna facesse un impianto polivalente potrebbe servire a tanti sport e non solo».

Le due quattrocentiste sono seguite da Massimo Fanni che spiega così il fatto che una piccola società abbia avuto due finaliste tricolori. «Il fatto di avere avuto Dalia in società ha ispirato le più piccole e adesso avere Laura sta trainando il settore giovanile. I ragazzi sono molto motivati e i risultati parlano». Da tecnico prova a descriverle: «Sono entrambe determinate a primeggiare. Laura, oltre all’anno in più, è un’atleta già più matura, anche dal punto di vista mentale, avendo avuto già parecchie esperienze. Aurora è ben avviata: ha gestito perfettamente la batteria e qualificandosi con il secondo tempo ci ha dato una bella emozione. Ci credevamo, forse in finale le è mancato un pizzico di esperienza ma aveva i requisiti per salire sul podio. In generale sono orgoglioso della mentalità e della maturità che hanno da atlete». Diversa è stata la finale di Laura Frattaroli, stravinta in 55” netti: «Sì, ha corso da sola è non è facile su una distanza così lunga, da gestire». Fabrizio, anche lui presente ad Ancona, conferma: «Bella gara, ha distribuito bene lo sforzo, ma sono state brave entrambe».

Frattaroli, per la quale sono già iniziati i confronti, anche cronometrici, con stelle sarde del passato, come Daniela Porcelli, ha belle prospettive: «Teniamo i piedi per terra», frena Massimo Fanni. «Questa estate ci sono gli Eyof e l’Europeo Under 20, questi sono gli obiettivi. Poi da Junior penseremo un po’ più in grande».

