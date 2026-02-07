Indoor, Frattaroli in finale 

Inizia e prosegue il percorso di Laura Frattaroli (Tespiense Quartu) ai campionati italiani indoor Juniores e Promesse di atletica leggera che si chiudono oggi al Palacasali di Ancona. La velocista cagliaritana (personale al coperto di 54”47, record sardo assoluto), ieri all'esordio tra le under 20 si è aggiudicata la propria batteria in 56"01, quarto tempo di qualificazione, correndo fluida, sempre al comando e accelerando leggermente solo per rintuzzare gli attacchi delle avversarie. Per lei finale oggi alle 12,15. L'allieva di Massimo Fanni è stata campionessa italiana Under 18 della distanza nel 2024 e 2025.

Sempre tra le Juniores bene Elide Bonaglini (Delogu Nuoro) che in questo inizio di stagione non ha fallito un colpo. L'allieva di Gianni Puggioni ha corso la batteria dei 60 col nuovo personale di 7”75 per poi essere eliminata in semifinale (7”76). Nella stessa gara, eliminata al primo turno Maya Sciolti, anche lei della Delogu, un po' sotto le aspettative (7”83). Ha confermato i suo standard nei 400, invece, il nuorese Francesco Alpigiano (Cus Cagliari), miglioratosi sino a 50”13 (aveva 50”31) pur rimanendo lontano dalla finale.

Gli Under 23

Non è andata altrettanto bene ai velocisti Promesse. Elisa Marcello (Cus Cagliari), reduce da una settimana a combattere l'influenza, ha corso i 400 in un modesto, per lei, 57”76. Ultimo posto in batteria con 7”82 per Emma Manconi (Ichnos Sassari) scivolata sul blocco. Fuori in batteria anche Emanuele Perra (Riccardi): 6"92 per lo sprinter di Maracalagonis. Sesto nel salto in alto invece, con l'asticella a 2,00 metri, Marco Casu, Promessa di Carbonia in forza alla Pontevecchio Bologna.

Oggi, oltre alla finale dei 400 metri con Frattaroli (ore 12.15), ci sarà ci sarà Francesca Leccis (Mineraria Carbonia) nel salto in alto Promesse.

Le altre gare

Ieri a Modena, amsicorine in gara in un meeting giovanile: Anna Simeone si è aggiudicata i 60 hs Ragazze in 9”46 (9”44 in batteria). Nella stessa gara, 11”05 per la compagna di squadra Emma Carboni. Nei 60 metri, Gaia Deplano 8"51, Maria Porcu 8"70, Marzia Fanara 9"24, Beatrice Usalla 9"25, Chiara Squassina 9"61.

Stamattina a Iglesias (alle 11) manifestazione indoor con Giulia Mannu, Laura Murgia, Pietro Ceccatelli e Roberto Parodo, mentre nel lungo nel triplo ci saranno Rosalita Alpigiano, Emanuele Barra, Stefano Dessi e Gabriele Muntoni.



