Indonesia, un venerdì nero per Marc Marquez e Bagnaia 

mandalika. Un venerdì da dimenticare per la Ducati quello che ha aperto il fine settimana del gran premio di Indonesia, 18ª prova del motomondiale. Il più veloce è stato Marco Bezzecchi su Aprilia mentre sono rimasti fuori dalla top 10 le Ducati ufficiali del fresco campione del mondo Marc Marquez (11° e protagonista di due cadute) e Francesco Bagnaia (17°), ma anche le VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio (12° e 18° tempo). Tutti e quattro sono partiti dal Q1 all’alba italiana.

Le uniche Desmosedici in top 10 sono state quelle del team Gresini di Fermin Aldeguer (2°) e Alex Marquez (10°) e a trarne vantaggio sono stati outsider come le due Honda ufficiali di Luca Marini e Joan Mir (rispettivamente 4° e 6°) e le due Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo e Alex Rins (7° e 8° tempo). Alle 9 la Sprint race, domani il Gp alle 9.

