VaiOnline
MotoGp.
04 ottobre 2025 alle 00:34

Indonesia, un venerdì nero per Marc Marquez e Bagnaia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

mandalika. Un venerdì da dimenticare per la Ducati quello che ha aperto il fine settimana del gran premio di Indonesia, 18ª prova del motomondiale. Il più veloce è stato Marco Bezzecchi su Aprilia mentre sono rimasti fuori dalla top 10 le Ducati ufficiali del fresco campione del mondo Marc Marquez (11° e protagonista di due cadute) e Francesco Bagnaia (17°), ma anche le VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio (12° e 18° tempo). Tutti e quattro sono partiti dal Q1 all’alba italiana.

Le uniche Desmosedici in top 10 sono state quelle del team Gresini di Fermin Aldeguer (2°) e Alex Marquez (10°) e a trarne vantaggio sono stati outsider come le due Honda ufficiali di Luca Marini e Joan Mir (rispettivamente 4° e 6°) e le due Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo e Alex Rins (7° e 8° tempo). Alle 9 la Sprint race, domani il Gp alle 9.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero.

L’Italia va in piazza per Gaza

Hamas accetta il piano di pace di Trump: «Pronti a rilasciare gli ostaggi» 
Lo sciopero

«Stop al genocidio» Due milioni in piazza

«Siamo tutti “Global Sumud Flotilla”» Un unico grido di solidarietà in cento città 
la crisi

Hamas dice sì al piano di Trump: «Pronti a liberare tutti gli ostaggi»

Svolta in serata. Il presidente Usa: ora Israele fermi le bombe 
Regione

La Finanziaria 2026 muove i primi passi

L’assessore Meloni: «L’obiettivo è approvare la manovra entro l’anno» 
Alessandra Carta
Cronaca

Al setaccio l’auto di Ragnedda Oggi l’addio a Cinzia

Delitto di Palau, i Ris al lavoro: si cercano i complici del carnefice 
Andrea Busia
L’intervista

Il cacciatore di virus:  «Nella pandemia la paura è stata la mia compagna»

Ferdinando Coghe, 69 anni, va in pensione: «Viaggerò con mia moglie, e ho un progetto» 
Piera Serusi
Energia

Pichetto Fratin corre sulle aree idonee in attesa della Consulta

Nuove regole e vincoli sulle distanze tra gli impianti e i monumenti tutelati 
Lorenzo Piras