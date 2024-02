Individuati dall’elicottero e fermati prima del colpo 

Blitz dei carabinieri nelle campagne di Quartu e dell’hinterland con l’utilizzo anche di un elicottero. Proprio dall’alto i militari hanno notato due uomini incappucciati nelle vicinanze di alcune abitazioni isolate. I carabinieri li hanno bloccati sorprendendoli con oggetti da scasso.

Si tratta di due fratelli originari di Siliqua di 47 e 42 anni. Nel giubbotto di uno di loro, i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico con lama di 12 centimetri, del tipo pattadese. Nell'automobile i militari hanno poi rinvenuto uno zaino contenente attrezzi da scasso. Un altro zaino è stato trovato nella vegetazione, a poca distanza da dove due fratelli sono stati bloccati dopo la segnalazione dall’elicottero. Sono stati recuperati cacciaviti e altri oggetti ritenuti di interesse investigativo. La loro auto era anche sprovvista di copertura assicurativa.

Il blitz non è stato casuale: è scattato dopo precedenti operazioni di appostamento sul territorio e dopo la raccolta di confidenze da parte dei militari. Tutto è stato preparato nei particolari dopo alcuni vertici operativi. In merito sono filtrate pochissime notizie perché indagini e accertamenti vanno avanti anche con interrogatori e altri controlli non lontani dai centri abitati. Denunciato anche un allevatore di 53 anni di Dolianova per sfruttamento del lavoro.

