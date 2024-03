Indisciplinati in auto: 262 multe al giorno 

Una media di 262 sanzioni al giorno per il mancato rispetto del codice della strada: 95.820 in un anno, ben 67mila per le soste irregolari. E poi 145 verbali in tutto il 2023 ai titolari di esercizi commerciali per violazioni in materia acustica o delle concessioni del suolo pubblico. E l’anno scorso la Polizia Locale ha notificato sanzioni complessive per circa 11 milioni di euro: cifra relativa agli accertamenti d’entrata nelle casse del Comune. Quanto poi è stato effettivamente pagato deve essere ancora calcolato.

Tavolini e locali

Dai dati illustrati dal dirigente della Polizia Locale, Gianbattista Marotto, durante la seduta della commissione Sicurezza convocata dal presidente Marcello Polastri, emerge il fatto che le persone alla guida sono molto indisciplinate. E che non ci sarebbe, come viene spesso denunciato, un accanimento verso i gestori di locali e ristoranti. «Le violazioni acustiche riscontrate sono 59, quelle per il suolo pubblico sono state 86. In tutto 145 in un anno. Dunque non mi sembra ci sia un volere punitivo nei confronti dei titolari di locali», sottolinea Polastri. «Inoltre l’atteggiamento degli agenti della Polizia Locale è educativo. Certamente non “da sceriffo”».

Indiciplinati

I maggiori problemi nel 2023 emergono da quanto accade nelle vie cagliaritane. Perché le sanzioni per il non rispetto del codice della strada sono state 95.820. Un numero elevato se si considerata il totale degli abitanti, allargandolo anche a chi (residente in altri Comuni) raggiunge la città per motivi di lavoro, salute o altro. E in un anno sono stati notificati ben 67mila verbali per sosta irregolare. Come ha evidenziato il dirigente della Polizia Locale, ci sono state 5.119 sanzioni per l’ingresso e la sosta delle auto nelle ztl presenti in città. Altre irregolarità punite: 2.939 verbali per passaggio con il semaforo rosso, 2.475 per l’alta velocità e 791 quelle per l’utilizzo di telefoni cellulari alla guida. «Mi sento di dire che a Cagliari c’è una discreta correttezza», aggiunge Polastri. «perché se i suoi abitanti sono circa 160mila, con l’impennata di numeri nel periodo estivo, le sanzioni sono contenute».

Importi elevati

Polastri spiega che le sanzioni ai gestori di locali «sono particolarmente salate e a volte diventano insopportabili per alcuni. Bisognerebbe cambiare il metro di giudizio». Punto su cui converge anche Camilla Soru (Pd): «Se un ristoratore, per esempio, ha sconfinato dalla concessione anche di qualche centimetro, paga la sanzione, e gli viene sospesa l’autorizzazione. Gli arriva poi un ulteriore importo da pagare. Dipende tutto dal regolamento comunale che deve essere cambiato».

