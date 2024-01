Indipendentisti nelle liste M5S Azione nella coalizione di Soru: «Era l’unica strada percorribile» 

Nel centrosinistra diviso si continuano a percorrere strade parallele. Ieri la candidata del campo largo Alessandra Todde ha presentato a Cagliari il simbolo del M5S per le Regionali del 25 febbraio. Oltre alle cinque stelle ci sarà l’albero eradicato, il vessillo del Giudicato di Arborea portato in dote dal movimento indipendentista A Innantis! guidato da Franciscu Sedda. L’obiettivo, dichiarato ieri da Todde e Sedda, con il coordinatore regionale pentastellato Ettore Licheri, è dar seguito alla collaborazione politica e programmatica in nome dell’autodeterminazione «che le due forze progressiste incarnano, con lo scopo di produrre una svolta radicale nello scenario politico sardo». Un accordo di principio e concettuale che si tradurrà direttamente nella composizione delle liste, in cui saranno presenti quelli che Licheri definisce «alcuni alfieri dell'indipendentismo sardo». Un indipendentismo «in chiave moderna, un concetto di autodeterminazione del popolo sardo che si aggancia a quello di transizione verso una Sardegna nuova, attraverso le varie forme di indipendenza: quella energetica, idrica e lavorativa». Secondo Sedda, «non dobbiamo solo dire no alle imposizioni che ci arrivano dal Continente, ma proporre le vie nuove per raggiungere l'indipendenza nei vari settori». Per Todde «l'accordo di ospitare candidati di A Innantis! nelle liste del M5S mette l'autodeterminazione ancora più al centro del programma che stiamo portando avanti e che riguarda temi importanti come lo Statuto e gli strumenti legati a un'autonomia che in questi anni è rimasta lettera morta». Poi l'appello a chi è rimasto ancora fuori: Progressisti da un lato e gli altri indipendentisti che hanno aderito alla coalizione sarda di Renato Soru dall'altro: «Se vogliono tornare li accoglieremo a braccia aperte», annuncia Sedda.

Nel pomeriggio, nella sede elettorale di Renato Soru, Azione di Carlo Calenda ha formalizzato il sostegno alla coalizione Sarda guidata dall’ex governatore. Presente anche uno dei leader di Azione, Ettore Rosato, il coordinatore regionale Giuseppe Luigi Cucca ha spiegato le ragioni della scelta di abbandonare il Grande centro per convergere su Soru, «l’unica persona che ha offerto un progetto nuovo che mette al centro la Sardegna, che si è messa in gioco per gli interessi dei sardi». Rosato ha parlato di «scelta giusta perché fatta qui, Azione ha solo raccolto l’indicazione che il partito regionale ha comunicato». E ha fatto notare che «quella di puntare su Soru è una scelta alternativa in una campagna elettorale che sarà fatta di promesse che non vedranno mai la luce: noi invece abbiamo un progetto misurabile, concreto, sulla base della conoscenza profonda della Regione e delle possibili soluzioni a problemi e opportunità». Soru, da parte sua, ha spiegato che «abbiamo l'ambizione di togliere l'Isola dalla stagnazione in cui è piombata e dal ritardo di sviluppo che non si supera continuando a governare come è stato fatto in questi cinque anni. Ora c'è la possibilità di far nascere una seconda autonomia, iniziare un nuovo con fronto con lo Stato e dare una prospettiva di cambiamento netto e radicale». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA