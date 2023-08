«Indipendentista fino all’ultimo, la feriva chi non le credeva» 

Omar Onnis adora parlare di politica, ma stavolta risponde con grande sforzo. Per lui, ritenuto l’ideologo della coalizione Sardegna Possibile alle Regionali 2014, Michela Murgia era l’amica di una vita: ricordare come nacque la candidatura alla presidenza è un peso notevole. Eppure se ne fa carico: «Dopo il congresso di Progres, a fine 2012, sentivamo di avere la forza per un’operazione di quel tipo», ricorda lui, «e Michela si mise a disposizione. Io me la sento, ci disse, è il momento di farlo. Poi arrivò il voto dell’assemblea di Progres».

Ma la candidatura fu ufficializzata molto tempo dopo.

«Ad agosto, a Nuoro, con una presentazione un po’ all’americana… Però le voci circolavano da tanto. Un po’ le facemmo trapelare noi stessi, per vedere le prime reazioni».

Di sicuro reagì in fretta il Consiglio regionale.

«Sì, votarono in fretta e furia una legge contro un possibile terzo polo. Dicevano che era per i 5Stelle, ma sapevamo che il bersaglio era Michela».

Lei apertamente indipendentista, molti nella coalizione no. Come mai?

«L’indipendenza è una prospettiva storica, ma abbiamo mille emergenze: trasporti, scuole, energia. Come Michela ha spiegato spesso, era importante aprirci a personalità che condividessero la nostra visione della società, più che l’obiettivo finale dell’indipendenza. Purtroppo, a non capire quella strategia furono proprio molti del nostro mondo. Temevano un annacquamento, un cedimento».

Fare tre liste forse vi costò l’esclusione dal Consiglio. Vi siete mai pentiti?

«Se n’è discusso molto, sia prima che dopo, ma non avevamo alternative. La lista unica poteva essere solo di Progres, ma avremmo rinunciato a quell’apertura all’esterno».

Murgia disse che fu una campagna elettorale molto divertente. Lei ricorda qualche episodio particolare?

«Molti. Ma in questo momento preferirei tenerli per me».

Il risultato fu deludente?

«Ci aspettavamo di più, fino a dicembre i sondaggi ci davano secondi. Ci penalizzò la scelta del Pd di candidare Pigliaru. Ma non fu un fallimento: lo sarebbe stato se avessimo preso 10mila voti, invece furono 76mila. Quando un altro polo alternativo, senza sponsor o padrini italiani, otterrà altrettanto, gli farò i complimenti. Finora non è mai successo».

Perché non vi fu un seguito?

«Quel risultato poteva essere la base per ulteriori sviluppi. Invece emersero le remore, le idiosincrasie. Forse sarebbe stato meglio mantenere una leadership salda. Ma si era anche già manifestata la malattia di Michela».

Poi Murgia fece battaglie di altro tipo. Ma rimase sempre indipendentista?

«Convintissima. Tanto che si infuriava quando, parlandone con interlocutori italiani, percepiva un’accondiscendenza, come a dire: sì, vabbè. Invece era una prospettiva in cui credeva fermamente. E la feriva che una parte dell’indipendentismo non lo capisse».

