Indipendentismo, nasce Repùblica 

Con un’assemblea nell’Oristanese è nata nei giorni scorsi Repùblica, una nuova forza politica indipendentista che si definisce «unitaria e pluralista». Tra i partecipanti, alcuni provengono dall’esperienza di Est Ora, altri si sono avvicinati alla Costituente indipendentista varata lo scorso 7 aprile, e poi c’erano vari esponenti del mondo identitario, soprattutto «chi pensa che senza un forte indipendentismo organizzato il quadro politico sardo non sia completo», come recita una nota diffusa ieri. «Abbiamo deciso di andare oltre le divisioni e la balcanizzazione del nostro indipendentismo di riferimento», vi si legge ancora, «di semplificare l’offerta politica della nostra area, di unire le nostre esperienze». L’obiettivo è lavorare, «attraverso la pratica della nonviolenza e della partecipazione», per «la diffusione della coscienza nazionale sarda, il diritto all’autodeterminazione, la sovranità dei sardi sul proprio territorio nazionale».

