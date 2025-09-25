«Indipendentismo ai margini dell’azione del Campo largo» 

«A distanza di un anno e mezzo dall’inizio della legislatura, il nostro indipendentismo è messo ai margini dell’azione politica e legislativa della coalizione. La capacità del Campo largo di assumere la sfida dell’autodeterminazione del popolo sardo è ad oggi deficitaria». Lo denuncia in una nota, in rappresentanza del movimento A innantis!, Franciscu Sedda: «Non si tratta solo dell’incapacità della coalizione di agire con coerenza riconoscendo all’indipendentismo un ruolo di governo, dopo averne sfruttato la presenza in campagna elettorale per rimarcare la spinta del Campo largo al cambiamento e alla sardità – argomenta - si tratta anche della difficoltà della coalizione di garantire ad A innantis! e a tutte le forze non rappresentate in Consiglio (ma nondimeno decisive nel vincere una tiratissima partita contro la coalizione di destra) un coinvolgimento reale e costante nella definizione dell’azione legislativa e di governo». In pratica, aggiunge, «il “Noi” della coalizione si è ridotto a chi ha rappresentanti in Consiglio, come già sottolineato anche da Demos Sardegna».

E conclude: «A innantis! ritiene che le sue storiche battaglie in materia di vertenza entrate, statuto, energia, fiscalità, politiche linguistiche, istruzione, agricoltura e tanto altro, siano un patrimonio decisivo per un Campo “Largo” che invece di involvere in un Campo “Ristretto” voglia evolvere verso un Campo “Sardo”». Da qui la richiesta di riattivazione di «un tavolo di coalizione» e che «si creino le condizioni perché le istanze di autodeterminazione e sardità che il nostro indipendentismo ha messo a disposizione della coalizione e del programma di governo possano avere voce e possibilità di incidere in maniera effettiva e visibile».

