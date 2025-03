Indipendenti sardi? Ecco la Top 10 

Dall’elettronica di Gold Mass al folk degli Ilienses, passando per i paesaggi sonori di Arrogalla e l’elettro-rock dei Trigaríu. Questi e altri sono i nomi che Sa Scena ha scelto di includere nella selezione dei 10 migliori dischi del 2024 in Sardegna, annunciata venerdì dal palco cagliaritano di Su Tzirculu durante la presentazione dell’Annuario che gode della prefazione di Paolo Fresu. Da anni Sa Scena è punto di riferimento per la comunità indipendente isolana, puntualmente raccontata sulle pagine del sito. Ecco la top ten commentata da Simone La Croce.

1. Gold Mass - Flare

L’extended-play di Emanuela Ligarò, «nata nel Mandrolisai ma trapiantata in Toscana», prende stilisticamente «tanto dal marasma bristoliano di fine millennio, quanto dai dancehall londinesi».

2. Arrogalla - Suite

Sebbene Francesco Medda non sia nuovo all’incontro tra culture, il lavoro pubblicato per La Tempesta lo vede girovagare dalla Sardegna al Sud America passando per l’Africa con ospiti d’eccezione.

3. Ilienses - Jae

Più a pari merito con il secondo che effettivamente terzo c’è il disco del duo. Gli Ilienses definiscono la propria musica Barbagia Dark Folk” che «si sviluppa attraverso l’uso di strumenti autocostruiti» e miscela elettronica.

4. Trigaríu - Il tempo che ci vuole

Il rapporto tossico tra l’umano e il tempo è centrale per il duo di Sant’Antioco, nel cui disco «psicologia, antropologia e critica sociale si fondono in un pastone. Elettronica, dub e dancehall si trovano felicemente insieme».

5. Gavinuccio Canu, AA. VV. - Lievi Favole

Il doppio dedicato al padre del post-punk, venuto a mancare nel 2022, rivela quanto «Canu è stato unico e raro, un musicista che lasciato il segno su questa Isola e sui musicisti che hanno avuto la fortuna di condividere la strada con lui».

6. Vilma - Viva il Male

Si parlava di coriaceità dell’emo sardo e ciò vale ancor di più per i Vilma, grazie alla loro storia e alla collaborazione con To Lose La Track. «Il suono prima di tutto, la dirompenza delle chitarre e i testi di Olmo a fare il resto».

7. Udde - Diaspora

Udde è di Sassari e risiede in Grecia: nella diaspora personale «smonta e rimonta la forma canzone senza cedere al manierismo, regalando una raccolta di piccoli brillanti racconti», tra elettronica e sguardo verso l’underground.

8. Wearesynthetic - Ctrl Alt Synth

Nel nuovo disco del trio «colori sintetici, attitudine cazzona e irrefrenabile voglia di far ballare dettano tempi e ritmi» e «riportando alla luce quella brillantezza» della dance alternativa dei Duemila.

9. Bulgarelli - Fat Animals

L’emo in Sardegna è materia da export. Il disco del quartetto di sede a Bologna «si snoda tra gli intrecci di chitarre e l’incedere frammentario e incerto di una quotidianità a tutti familiare».

10. Claudio PRC - Golden Scales

Claudio Porceddu, cagliaritano a Berlino, «prova a fare luce sull’oscurità senza illuminarla, risaltandone la vitalità attraverso i suoni che hanno segnato la sua carriera», in un flusso techno ipnotico e ambientale.

