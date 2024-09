Indimenticabile Maria Carta, «la Maria Callas della Sardegna» 

«Maria Carta è la Callas della Sardegna», così Angelo Branduardi nel video proiettato a Siligo nella serata-evento per la ventiduesima edizione del Premio dedicato all'artista di Siligo. Branduardi ha ricordato «l'enorme successo di Maria Carta alla Fête de l'Humanité di Parigi davanti a 140 mila persone». Un'edizione speciale quella del Premio Maria Carta perché coincide con i 90 anni della nascita dell'artista e i 30 anni della sua scomparsa.

Lo show

La serata, iniziata alle 17 e trasmessa in diretta da Videolina e Radiolina, ha vissuto il clou con la consegna degli ambiti riconoscimenti. L'attrice e cantante romana Tosca ha sottolineato: «Ci vogliono coerenza e forza per resistere al tutto e subito, al sistema di adesso che mette davanti il corpo. Mio padre ascoltava Maria Carta e dopo 30 anni siamo ancora qui a ricordare un'artista e una donna che metteva davanti la sua arte e ha fatto conoscere la tradizione sarda fuori dall’Isola». In coda alla sua esibizione ha regalato una sua interpretazione rispettosa e intensa di “No potho reposare”. Poi è bastata una chitarra e la voce a Daniela Pes per incantare il pubblico. L'artista tempiese, targa Tenco 2023 per il miglior album d'esordio, prima di esibirsi ha letto alcune parole di Maria Carta e ha detto: «Non sono qui per ritirare un premio, ma per dirti che spero di portare in giro la musica della nostra terra con un pizzico di quel coraggio che hai avuto tu».

I riconoscimenti

Premiato il Circolo dei sardi di Trieste appena intitolato a Maria Carta, con la presidente Loredana Sumas, originaria di Arzana. Il circolo è nato nel 1977 riunendo 5 circoli: Trieste, Udine, Gorizia, Tolmezzo e Pordenone. Da una poesia di Angelo Curreli, originario di Lodè e presidente onorario del circolo triestino è nata la canzone “Ambasciadores de Sardigna”, musicata da Gino Marielli, prodotta dalla Fondazione Maria Carta e cantata da Maria Giovanna Cherchi. Il Premio per le eccellenze imprenditoriali è andato a Rockhaus Blu Studio di Sassari, ed è stato ritirato da Alberto Erre, fonico e ingegnere del suono che ha iniziato 35 anni fa come piccolo service, diventando ben presto fondamentale anche nella produzione di artisti come Tazenda, Piero Marras, Bertas e Paolo Fresu. «E abbiamo lavorato anche per i due Papi nella loro visita a Cagliari», ha ricordato Alberto Erre.

Gli ospiti

In apertura della serata condotta da Giacomo Serreli e Maria Grazia Ledda, il ricordo di Palmira Santoru, morta qualche settimana fa, che ha fondato insieme ad Antonio Garofalo il coro giovanile “Maria Carta”dell'Istituto comprensivo “Pasquale Tola” di Sassari. Un traguardo importante lo ha tagliato quest'anno pure il Coro di Usini che celebra i 50 anni. Sono seguite le esibizioni dei Fantafolk, il duo composto dal suonatore di launeddas Andrea Pisu e dall'organettista Vanni Masala. Dopo di loro i Tenores di Bitti “Remunnu 'e locu” e quindi Yasmin Bradi, nata in Germania ma cresciuta ad Alghero (la città del padre). In chiusura i ritmi trascinanti della pizzica salentina con i Tamburellisti di Torrepaduli.

RIPRODUZIONE RISERVATA