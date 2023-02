Appena tre precedenti in casa fra Cagliari e Benevento, con parità assoluta: una vittoria, un pari, una sconfitta. Indimenticabile l'unico successo, per come arrivò.

Colpo finale

Il 25 ottobre 2017, 10ª giornata e infrasettimanale, il Benevento arriva a Cagliari ancora a 0 punti (nella stagione d'esordio in A) ma con un nuovo allenatore: De Zerbi, che ha appena sostituito Baroni. Nei rossoblù invece seconda partita dal ritorno di Lopez in panchina. Al 9' tiro di Cigarini deviato sulla traversa e Faragò fa 1-0 su conclusione sporca, poco dopo Sau si procura un rigore ma tira alto. Gara in bilico nonostante varie occasioni fino al 94', quando Faragò fa fallo su Coda per un nuovo penalty stavolta realizzato da Iemmello. Sembra finita, ma sulla ripresa proprio Faragò si riscatta e crossa per la splendida girata di testa di Pavoletti: è il gran 2-1 al 95', festeggiato coi tifosi in delirio in Curva Nord.

Il bilancio

La prima fra Cagliari e Benevento fu il 29 agosto 1982, 1-1 in Coppa Italia rete di Gigi Piras, poi il 6 gennaio 2021 sconfitta 1-2 e gol ospite da ex di Sau. Contando anche le gare in Campania 4 successi rossoblù, 1 pari e 1 ko.