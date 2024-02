Indigenti, numeri in aumento 

Sono tanti i fattori che possono aiutare a capire lo stato di difficoltà di un territorio. Nei giorni scorsi una delibera del Comune di Carbonia dice che la povertà nel Sulcis Iglesiente è ancora un problema lontano dall’essere risolto.

Il centro

L’amministrazione comunale ha, infatti, deciso di concedere alla Caritas della diocesi di Iglesias l’utilizzo gratuito del piano terra e seminterrato della ex scuola elementare di Barbusi, per il deposito dei viveri destinati alla distribuzione. Si tratta praticamente di un luogo di stoccaggio dei beni di prima necessità che poi verranno distribuiti ai vari centri Caritas della diocesi che provvederanno a consegnarli alle persone che ne hanno bisogno. Per essere chiari, per ciò che riguarda Carbonia, il nuovo locale di Barbusi non sostituirà il Centro unico di raccolta e distribuzione viveri delle Caritas parrocchiali, situato in via Lubiana, che continuerà a essere punto di riferimento per tutti coloro che si rivolgono all’istituto caritatevole della Chiesa. Giovanni Busia, coordinatore proprio del centro unico, dati alla mano conferma che in un periodo in cui la crisi economica del territorio sembra non voler allentare la morsa il numero delle persone che si trovano costrette a chiedere aiuto non diminuisce, anzi, sale in maniera consistente. «Per quanto riguarda gli alimenti sono circa 1.700 le persone aiutate in tutto il territorio diocesano. Venendo a Carbonia, se mediamente il numero delle persone assistite si attesta sempre intorno alle 300 unità, nei primi due mesi del 2024 si riscontra un aumento quantificabile intorno al 20 per cento, sfiorando così le 400 persone». Vari i motivi della crescita di questo fenomeno: «Da non sottovalutare – conclude - la fine del reddito di cittadinanza e le difficoltà avute da molti nel produrre la documentazione per richiedere le nuove forme di aiuto statale».

Gli aiuti

La Caritas ovviamente si affida anche all’aiuto dei cittadini di buona volontà con l’organizzazione di collette alimentari: «La prossima si terrà dal 4 al 10 marzo – spiega il rappresentante legale del centro unico cittadino Don Giampaolo Cincotti - e nelle parrocchie saranno raccolti i beni di prima necessità per i meno abbienti”. Don Giampaolo non dimentica però neanche il rapporto con le istituzioni: «C’è una grande collaborazione con l’amministrazione comunale, in particolar modo con i Servizi sociali, con i quali lavoriamo unitariamente per affrontare le varie problematiche che di volta in volta si manifestano». L’ultima iniziativa del Comune è stata accolta molto positivamente dalla Caritas diocesana e il responsabile Raffaele Callia afferma: «Esprimiamo gratitudine all’amministrazione che ha risposto alla nostra richiesta, permettendoci di rendere il servizio sempre più attento ai bisogni delle persone».