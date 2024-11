Indifferenziata Problemi e disagi in Aula  

I problemi sulla raccolta differenziata sono sbarcati in Consiglio comunale. Il vicesindaco Davide Rullo ha risposto all’interrogazione della minoranza e sulla chiusura dell’ecocentro ha spiegato: «Il ritiro degli ingombranti è stato condizionato da fattori esterni. A ogni comunicazione di sospensione della ricezione da parte del Consorzio industriale, il gestore dell’ecocentro, nell’incertezza dei tempi di riavvio, ha dovuto interrompere le attività». Sulla mancata consegna di sacchetti e mastelli ha risposto: «Siamo in fase di stipula contrattuale, ritardata a causa di un ricorso al Tar di un’altra ditta . Dopo verrà calendarizzata la consegna di mastelli e buste». La minoranza chiedeva poi se l’amministrazione avesse intenzione di far valere il contenuto della Carta dei servizi: «La fornitura di mastelli e sacchetti sarà conforme alle quantità previste inizialmente per la gara - spiega Rullo - La Carta dei servizi prevede la fornitura dei sacchetti in numero congruo con i passaggi annuali delle singole frazioni». ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA