«Indifferenti alle stragi di bambini» 

Roma. Dieci anni da Lampedusa, primo viaggio di papa Francesco. E in questo decennale il Pontefice ribadisce con ancora più forza e dolore che le stragi di migranti in mare sono «la vergogna di una società che non sa più piangere e compatire l’altro». Dieci anni fa, nel suo viaggio sull’isola, Bergoglio aveva denunciato «la globalizzazione dell’indifferenza». E ieri, in una lettera per il decimo anniversario al vescovo di Agrigento monsignor Alessandro Damiano, «in questi giorni in cui stiamo assistendo al ripetersi di gravi tragedie nel Mediterraneo» e «siamo scossi dalle stragi silenziose davanti alle quali ancora si rimane inermi e attoniti», avverte che «la morte di innocenti, principalmente bambini, in cerca di un’esistenza più serena, lontano da guerre e violenze, è un grido doloroso e assordante che non può lasciarci indifferenti».

Le coscienze

«Il consumarsi di sciagure così disumane deve assolutamente scuotere le coscienze», quasi intima il Papa, secondo cui «bisogna cambiare atteggiamento; il fratello che bussa alla porta è degno di amore, di accoglienza e di ogni premura». E in tale contesto, «tutti siamo chiamati a un rinnovato e profondo senso di responsabilità, dando prova di solidarietà e condivisione». Occorre quindi lenire «con il balsamo della fraternità e della carità le piaghe sanguinanti di coloro che portano impresse nel proprio corpo le medesime ferite di Cristo», aggiunge Bergoglio, ringraziando la comunità locale «per l’impegno di assistenza a favore dei migranti» e affidando a Dio «i morti nelle traversate».

Sbarchi continui

Intanto a Lampedusa continuano gli sbarchi: 230 i migranti approdati durante l’altra notte, dopo che i sei barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi in area Sar dalle motovedette della Guardia costiera. In 24 ore, venerdì, sulla più grande delle isole Pelagie ci sono stati 17 approdi con un totale di 750 persone. All’alba di ieri, nell’hotspot di contrada Imbriacola c’erano 1.557 ospiti. Una donna incinta, a bordo della nave ong Geo Barents approdata venerdì a Marina di Carrara, ha perso il bambino durante la navigazione in mare. Secondo i dati del Viminale, i migranti sbarcati dall’inizio dell’anno sono 69.137 (contro i 30.862 dello stesso periodo 2022).

