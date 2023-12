«Indicata l’area della mia azienda: che faccio?» 

In Marmilla, ad Assolo, è stato individuato uno dei siti di stoccaggio delle scorie radioattive. Un paese piccolo, dedito all’agricoltura e all’allevamento, s’interroga ogni giorno su un futuro che, come per molti altri piccoli centri, appare messo in dubbio dallo spopolamento. Lo fa soprattutto chi ha scelto di restare, tra i non moltissimi giovani che ancora ci credono. «Ma quel sito di stoccaggio ricade proprio sull’azienda di famiglia», dice Giovanni Murru, 34 anni, dirigente di Coldiretti. «Se dovesse essere confermato questo piano, anche se spero di no, finirebbero all’aria anni di investimenti e di lavoro della mia famiglia per provare a ingrandire un’attività che ci ha fatto scegliere di restare qui. E credo che, alla fine, deciderei di continuare la mia attività sì, ma fuori dall’Isola». Murru racconta del coinvolgimento delle popolazioni da parte di Sogin, l’azienda incaricata dello screening delle aree da destinare al progetto. «Due anni e mezzo fa ci venne prospettata la possibilità che le nostre aree fossero idonee, ma che non rispondessero a determinati requisiti: uno di questi era la presenza della gallina prataiola nel territorio, che in precedenza non era stata considerata». Ma, come un fulmine a ciel sereno, ora si torna a parlare all’improvviso di un’ipotesi che sembrava svanita: «Tutto il territorio sarebbe penalizzato dal deposito delle scorie», chiosa Murru. «Le nostre produzioni si basano sulla totale assenza di contaminazioni: se arrivasse una tempesta del genere sarebbe davvero la fine».

