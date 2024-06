Indiano ucciso in un rudere «Spedizione punitiva» 

BARI. Un ex ospedale abbandonato in periferia, a Ceglie del Campo, per terra materassi e coperte tra rifiuti e sporcizia, un alloggio di fortuna per deve sopravvivere con nulla. Come il 38enne indiano che venerdì notte era lì in cerca di riparo e invece è finito vittima di quella che gli inquirenti definiscono una «spedizione punitiva». Tre persone molto giovani - tre minorenni italiani, secondo alcuni testimoni – hanno fatto irruzione nel rudere. Uno di loro ha detto una frase incomprensibile, ha mirato al petto del 38enne e ha sparato più volte. Poi la gang è fuggita mentre gli amici della vittima, sotto shock ma non feriti, chiamavano il 118. I soccorritori però hanno trovato l’indiano già morto. La procura indaga per omicidio volontario, dal racconto dei testimoni non sono emersi particolari che possano far pensare a legami del 38enne con la criminalità locale, né a un regolamento di conti per affari illeciti. La spedizione punitiva potrebbe essere nata da qualche comportamento della vittima ritenuto uno sgarro da un gruppo di giovani, forse vicino ad ambienti malavitosi.

