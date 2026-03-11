Indian Wells,  Sinner avanza: oggi tocca a Tien  

Jannik Sinner è nei quarti di Indian Wells, ma per piegare la resistenza del brillante 19enne Joao Fonseca ha dovuto lottare oltre due ore ed affrontare i rischi di altrettanti tiebreak, dopo che il brasiliano aveva sprecato tre set point consecutivi sul 6-3 della prima frazione di gioco. Per accedere alla semifinale del Master 1000 californiano, il numero 2 del mondo questa sera se la vedrà con un altro giovane emergente, lo statunitense Learner Tien, 20 anni. Unico precedente in finale a Pechino lo scorso anno, vinta da Sinner con un doppio 6-2.

A Indian Wells le statistiche parlano di un match molto equilibrato. Sinner ha vinto 79 punti contro i 77 di Fonseca, mettendo a segno più vincenti, 37 a 27, e contenendo il numero di errori gratuiti, 21 a 24. L'azzurro ha però sfruttato una sola delle quattro palle break avute a disposizione in tre diversi game. Spesso ha chiesto soccorso al servizio, mettendo a segno 15 ace a fronte di un solo doppio fallo. È stata, insomma, una sfida da maneggiare con cura, sempre al massimo della concentrazione. Il che può spiegare il battibecco - «la smettete di parlare a voce alta?», inusuale per lo stile sempre pacato di Sinner in campo - con alcuni spettatori delle prime file troppo rumorosi, dopo che se n'era lamentato anche con l'arbitro.

In campo

«Cercare di essere il più aggressivo possibile è stata la chiave per la vittoria», ha poi commentato Sinner, «Joao ha un grandissimo talento, è molto potente da entrambi i lati. Io sono calato un po' di intensità alla fine del secondo set, ma lui ha giocato un tennis incredibile e l'atmosfera è stata fantastica» ha aggiunto il numero 1 azzurro, primatista italiano per partite vinte nei Masters 1000. Contro Tien affronterà il 19° quarto di finale in un 1000: «Sara' una grande sfida», dice Tien del match contro Sinner, «giocatori come lui, che colpiscono la palla in modo incredibile e giocano al massimo livello possono quasi toglierti la racchetta di mano. Sarà durissima, ma è proprio per giocare partite come queste che lavoriamo ogni giorno».

