Indian Wells, Musetti sciupa il match point e cede a Fils 

Lorenzo Musetti saluta al 3° turno il Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, che era numero 15 del seeding, non trasforma un match-point nel 2° set e cede alla rimonta di Arthur Fils (21 del mondo) con i parziali di 3-6 7-6, 6-3 dopo due ore e mezza di lotta furibonda. Per il ventenne francese si tratta della prima vittoria contro un Top 20 in un Masters 1000. Ora per il transalpino la sfida con Marcos Giron, n. 48 Atp.

Tre le bandierine tricolori rimaste in corsa nei tabelloni di singolare e scese in campo la scorsa notte. In campo maschile, Matteo Arnaldi che, dopo l’exploit contro il numero 8 del mondo Andrey Rublev, ieri si è trovato di fronte l’americano Brandon Nakashima, che lo precede di due posti nel ranking, con in palio l’accesso agli ottavi (contro Khachanov o Shelton) e il numero 33 della classifica mondiale (il sanremese si è presentato in California come 35°).

Nel tabellone femminile, Lucia Bronzetti, classificata come 62ª della Wta è stata brava ad arrivare ai sedicesimi sconfiggendo giocatrici di migliore classifica. Ha però avuto la sfortuna di capitare sulla strada della numero uno del mondo, la 26enne bielorussa Aryna Sabalenka. Jasmine Paolini, numero 6, ha faticato moltissimo con la diciassettenne americana Iva Jokic (una che al numero 157 ci resterà ancora per poco) e all’alba italiana ha sfidato la belga Jacqueline Cristian, 79 Wta.

RIPRODUZIONE RISERVATA