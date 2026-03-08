Indian Wells, avanza Alcaraz   

Al Masters 1000 di Indian Wells nella notte è sceso in campo Jannik Sinner, la testa di serie numero 2, opposto al canadese Denis Shapovalov (38). Mentre Carlos Alcaraz impiega poco più di un'ora per battere Grigor Dimitrov (6-2, 6-3) e lanciarsi verso il terzo turno. Come lo spagnolo numero 1 al mondo, accede al terzo turno anche Novak Djokovic, che impiega invece tre set (4-6, 6-1, 6-2) per avere ragione in rimonta del polacco Kamil Majchrzak. Manca a sorpresa il superamento del turno l'azzurro Luciano Darderi, battuto 4-6, 6-2, 6-4 dall'australiano Rinky Hijikata.

Il numero uno

Alcaraz non ha alcuna difficoltà contro l'ex numero tre del mondo bulgaro, del quale temeva le qualità tecniche, e tra uno scambio e l'altro è tutto sorrisi e serenità, a conferma dell'ottimo periodo di forma che continua dopo le vittorie all'Open d'Australia e a Doha. «In generale, sono davvero contento di quel che ho fatto», ha detto il ventiduenne. «Amo così tanto essere qui, penso che sia per questo che gioco rilassato, calmo, rilassato». Lo attende oggi negli ottavi il francese Arthur Rinderknech.

Il veterano

Soddisfatto del suo esordio è anche Djokovic che troverà lo statunitense Aleksandar Kovacevic, n. 73. Soddisfatto del suo esordio è anche Djokovic, che impiega un po' a carburare contro Majchrzak ma poi trova il ritmo e il sorriso. «È un po' difficile trovare il mio gioco migliore, soprattutto all'inizio del torneo, quindi sono contento di aver superato una sfida», ammette il serbo. «Kamil ha giocato un primo set fantastico ma io mi sono resettato mentalmente e nel secondo ho cambiato atteggiamento. Da quel momento ho sentito di dover trovare il mio miglior tennis, soprattutto all'inizio del terzo set, e credo di esserci riuscito». L'ex n.1 al mondo troverà lo statunitense Aleksandar Kovacevic, n. 73. Turno d'esordio superato anche per il campione uscente, il britannico Jack Draper (3-6, 6-3, 6-2 sullo spagnolo Roberto Bautista Agut) e per il brasiliano Joao Fonseca che ha battuto il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 16. Ieri notte, Jasmine Paolini, nel singolare femminile, ha affrontato Ajla Tomljanovic.

