India e Russia, obiettivo Luna 

India e Russia pronte a sbarcare sulla Luna: mentre la sonda Chandrayaan-3 si prepara all’allunaggio con un rover tra il 23 e il 24 agosto - in caso di successo l’India diventerebbe la quarta nazione dopo Unione Sovietica, Usa e Cina a portare un rover sulla Luna - la Russia annuncia per l’11 agosto il lancio di Luna-25, a quasi 50 anni dall’ultima missione lunare di Luna-24. Lanciata 3 settimane fa con un razzo Lvm3 dal Centro Spaziale Satish Dhawan, prima di dirigersi verso la Luna Chandrayaan-3 ha dovuto realizzare, come una sorta di altalena, una serie di orbite attorno alla Terra per guadagnare velocità. Completate queste manovre la sonda si è poi diretta verso la Luna e nel fine settimana si è infine inserita in orbita lunare, inviando anche alcune prime foto.

Negli ultimi anni la Luna è tornata a essere al centro di molti interessi strategici, tanto che si è tornati a parlare di una nuova Moon race che vede in competizione soprattutto Stati Uniti e Cina ma anche la partecipazione di tanti altri attori, come Europa, Russia, India, Giappone ed Emirati Arabi e varie aziende private. A differenza della prima corsa alla Luna a rendere attraente il nostro satellite, sono questa volta le possibili risorse minerarie esistenti da cui estrarre materiali preziosi.

