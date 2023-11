Indi, staccati i supporti vitali 

Londra. La battaglia legale, politica e di principi contrapposti consumatasi sulla sua testa - a cavallo fra Regno Unito e Italia - è finita, per Indi Gregory comincia l'ultimo viaggio di un'esistenza comunque troppo breve.

A mettere un punto fermo sul destino della bimba inglese di 8 mesi, affetta da una patologia mitocondriale gravissima, decretata come terminale dai medici e dai giudici britannici, è stato il distacco dai principali dispositivi vitali, più volte annunciato e rinviato. Distacco eseguito alla fine sotto scorta di polizia in un hospice locale, come imposto dalle corti del Regno alla famiglia, a partire dall'interruzione della ventilazione assistita e dall'aggancio a strumenti alternativi che dovrebbero garantire alla piccola di non soffrire, mentre le verranno somministrati i famaci palliativi incaricati d'accompagnarla gradualmente verso la morte.

Nel nome di un epilogo ormai scritto, nonostante la straziata opposizione dei genitori, Dean Gregory e Claire Staniforth, e giustificato da toghe e camici bianchi d'oltre Manica come la soluzione meno crudele e dolorosa possibile, per quanto tragica, da adottare «nel miglior interesse» della sfortunata bebè. Un epilogo che resta peraltro sospeso fino a quando - ore o giorni, nessuno lo sa - il cuore di Indi smetterà di battere e il suo corpicino prostrato dalla malattia cederà del tutto (per Alfie Evans, al centro di una vicenda pressoché identica compiutasi nel 2018, ci vollero 5 giornate intere). E che non cancella polemiche, dubbi di coscienza, recriminazioni incrociate fra la penisola e l'isola.

Dal fronte italiano a farsi sentire restano gli attivisti che hanno hanno appoggiato e promosso strenuamente la battaglia della famiglia in favore di un prolungamento dell'assistenza e poi dell'opzione del trasferimento al Bambino Gesù, messa a disposizione dall'ospedale pediatrico romano come in altre situazioni analoghe precedenti. Ma pure esponenti della maggioranza di Giorgia Meloni, impegnatasi per assicurare la concessione-lampo della cittadinanza italiana a Indi (come fatto invano 5 anni fa anche per Alfie dalla compagine di Paolo Gentiloni) e tentare poi tutta una serie di passi successivi.

Fino all'appello senza precedenti al ministro della Giustizia della governo Tory di Rishi Sunak, Alex Chalk, a sensibilizzare la magistratura per provare a indurla a cedere la giurisdizione sul dossier all'Italia, sulla base di un'interpretazione ampia della Convenzione dell'Aia del '96 in materia di cooperazione giudiziaria internazionale. Interpretazione che i tre giudici della Corte d'Appello di Londra hanno rigettato. Da un lato liquidando la tattica legale dei Gregory come frutto di una manipolazione degli attivisti; dall'altro denunciando «l'intervento delle autorità italiane alla stregua di un fraintendimento della Convenzione dell'Aia».

Papa Francesco ha scelto di offrire in queste ore «vicinanza e preghiere a Indi, alla sua mamma e al suo papà». Mentre Beppino Englaro, che per 17 anni, dal 1992, condusse una battaglia per vedersi riconoscere il diritto a decidere lui della sospensione della cure alla figlia Eluana, ha notato come il dilemma su chi debba avere l'ultima parola sul fine vita, tra famiglie e autorità, resti cruciale, in un senso come nell'altro: e andrebbe chiarito a livello mondiale «una volte per tutte e per tutti, se solo non fosse pura utopia».

