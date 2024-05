Con la lettura della Bolla “Spes non confundit” (la speranza non delude), papa Francesco ha indetto ufficialmente il Giubileo ordinario 2025, che inizierà con l'apertura della Porta Santa il prossimo 24 dicembre e si chiuderà il 6 gennaio 2026. E un punto cruciale della Bolla è la richiesta del Pontefice ai governi di prevedere durante l'Anno Santo forme di amnistia o condoni di pena per i detenuti.