Indennizzi, ultimatum dei pescatori 

Arriva l’ultimatum dei pescatori di Sant’Anna Arresi: «Diamo ancora qualche giorno di tempo per vedere sistemata questa storia del pagamento delle servitù militari. Se non arrivano i soldi, andremo a invadere il golfo quando ci saranno le navi degli altri stati che aderiscono alla Nato e partecipano alle esercitazioni». Parola di Luciano Marica, leader dei pescatori di Sant’Anna Arresi, che ieri mattina 300 hanno dato vita a un sit-in di protesta davanti all’ingresso della base di Capo Teulada in località Sa Portedda.

La delegazione

Luciano Marica, la sindaca Maria Teresa Diana e il vice questore di Carbonia, Gabriella Chiara Comi, sono stati ricevuti dal Comandante della base che ha riferito le rassicurazioni anticipate dal Ministero della difesa nella quale è stato ribadito che il pagamento avverrà entro la fine dell’anno. Il ministro Guido Crosetto avrebbe esortato i funzionari a non determinare il venir meno alla parola data ai pescatori della Sardegna. Quando il ministro della Difesa, il 4 novembre scorso, ha rassicurato i pescatori, gli animi si erano placati. Ma la tregua è durata poco, visto che gli importi garantiti in percentuale a tutti gli altri, da queste parti sono stati ridotti a un terzo.

Gli indennizzi

«Non ci interessa avere il nome di responsabilità varie - precisa Luciano Marica - è un incombenza che spetta al comandante regionale, non ai Comuni che invece si sono sempre adoperati per far fronte a questo doveroso lavoro. Sia chiaro, tutti i pescatori son pronti anche a farsi arrestare, se sarà il caso. Da questo momento in poi, restiamo in attesa, ribadisco, solo qualche giorno, dopodiché, se i soldi non arriveranno, andremo in 300 sotto le portaerei e le corazzate. Sono loro a casa nostra e non il contrario».

Il clima che si respira è pesante. Sembra di esser ritornati a 30 anni fa, quando i pescatori del territorio, ottennero il riconoscimento degli indennizzi. A distanza di tanto tempo gli stessi lavoratori sono pronti a proteste eclatanti per far valere i loro diritti.

RIPRODUZIONE RISERVATA