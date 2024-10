Indennizzi sulla siccità, scontro con Roma 

Sull’asse Roma-Cagliari scorre veleno. Tutta colpa dell’acqua che non c’è. «Malgrado una situazione siccitosa conclamata e aggravata da contingenze meteorologiche sempre più estreme – si fa sentire la Giunta -, il ministero dell’Agricoltura ha negato alla Sardegna gli indennizzi previsti dal Fondo nazionale di solidarietà e riconosciuti alla Sicilia». Il Governo l’ha comunicato via Pec l’altro giorno. Ma Coldiretti, che il mondo delle campagne lo rappresenta, solleva un dubbio: «La Regione l’ha sollecitata la deroga necessaria per riconoscere pari dignità tra sardi e siciliani?».

Caso aperto

È diventata ufficiale ieri la protesta di Todde e alleati, attraverso l’assessore all’Agricoltura. «Le nostre richieste sono state sottovalutate, e noi questo non possiamo accettarlo», tuona Gian Franco Satta che invita al Governo «ad assumersi le proprie responsabilità, non ci sono alternative». L’esponente della Giunta sarda riporta indietro l’orologio all’11 settembre, quando l’Esecutivo, con una delibera ad hoc, «aveva richiesto con urgenza il riconoscimento delle eccezionali avversità atmosferiche nel periodo compreso fra novembre 2023 e giugno 2024». A quella data, i danni stimati nel mondo delle campagne ammontavano a «nove milioni e mezzo – ricorda Satta -. I Comuni interessati erano 130, 600 le aziende». L’applicazione del Fondo di solidarietà sarebbe significato il riconoscimento di sgravi fiscali, perché così si concretizzano i sussidi previsti dal decreto legislativo 102 del 2004.

La motivazione

Dagli uffici di Lollobrigida hanno stoppato la delibera sarda con una spiegazione: il 102 prevede «gli interventi compensativi esclusivamente in caso di danni a produzioni, strutture e impianti non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura». Ma Satta non ci sta: «Non si capisce come mai nel 2017, con le stesse condizioni, i sussidi vennero riconosciuti. Non solo: alla Sicilia, che li ha ottenuti nelle scorse settimane, sono stati assegnati per i terreni dedicati al pascolo e alla foraggera, come nella nostra richiesta». L’assessore anticipa le prossime mosse: «Stiamo valutando come interloquire con il ministero». Intanto il gruppo di FdI in Consiglio regionale, guidato da Paolo Truzzu, accusa Satta di «superficialità disarmante». Quindi la difesa di Lollobrigida: «Da parte del Governo non c’è stata alcuna sottovalutazione, semplicemente il 102 non si poteva applicare». Satta ribatte: «Lo stato di calamità non può dipendere dall’umore di chi deve fare la valutazione».

Coldiretti

Proprio su come muoversi a Roma, l’associazione gialloverde tira in ballo «la deroga» che andava presentata al Governo. «Il passaggio è stato fatto?», si interrogano il direttore Luca Saba e il presidente Battista Cualbu -. La Regione ha attivato le interlocuzioni con il ministero per seguire l'iter del riconoscimento?». Diversamente per Coldiretti «non si spiega come mai per la Sicilia gli indennizzi sono stati previsti a valere sul Fondo nazionale di solidarietà, mentre per la Sardegna, che ha avuto altrettanti gravi danni per la mancanza di acqua, non è andata così». Saba e Cualbu dicono espressamente di non essere «interessati a sapere di chi siano le responsabilità per quanto accaduto», ma rivendicano «i giusti sostegni per i gravissimi danni subiti da agricoltori e pastori». E ancora: «Non è accettabile che il mondo delle campagne debba «pagare il prezzo di una gestione completamente sbagliata della vertenza siccità nell’Isola. Durante l’estate – ricordano Saba e Cualbu – Coldiretti Sardegna aveva rilanciato ripetutamente la necessità di dichiarare lo stato di calamità naturale, arrivato solo a metà settembre, mentre altre regioni come la Sicilia hanno potuto accedere ai fondi nazionali già mesi prima per ristorare le aziende in difficoltà. È necessario attivarsi subito per dare risposte immediate e concrete».

