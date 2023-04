Indennizzi parificati? Si apre uno spiraglio 

Pescatori e indennizzi per le servitù militari, si apre uno spiraglio di trattativa per rivedere il protocollo e stabilire un erogazione più omogenea tra le marinerie dei comuni del Sulcis.

È quanto illustrato alla presidenza della giunta regionale per il tramite del segretario del Presidente Solinas, Paolo Dessì che, anche per i suoi trascorsi da sindaco, conosce benissimo l’argomento, da Ignazio Locci, Elvira Usai, Gian Luca Pittoni e Andrea Pisanu. «Una riunione di predisposizione per focalizzare le richieste che sono state presentate dai sindaci di Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu, Giba e Masainas - ha detto Paolo Dessì - che hanno presentato le istanze delle marinerie, affinché si possa predisporre un tavolo tecnico con una richiesta comune tra le parti. Sarà nostra cura convocare prossimamente i rappresentanti della categoria affinché si possa riaprire il tavolo tecnico e per rivedere il protocollo che regola l’erogazione degli indennizzi ai pescatori per le limitazioni imposte dalle servitù militari». Una volta sentiti i rappresentanti di tutti i pescatori del Sulcis, verrà convocato il tavolo di regia al quale oltre ai sindaci e alle marinerie, fanno parte la Regione e i ministeri direttamente coinvolti dall’argomento. Gli stessi che nel 1999 siglarono il primo protocollo, rivisto e modificato poi nel 2005.

