Indennizzi militari, guerra tra pescatori 

Guerra fredda fra i sindaci dei Comuni che si affacciano sul golfo di Palmas. Il casus belli: gli indennizzi per le servitù militari di cui sono beneficiari i pescatori.

La specificità

Il poligono di Capo Teulada insiste prevalentemente nel territorio di Sant’Anna Arresi. Così, in base a un regolamento, i pescatori residenti in questi due Comuni, dei 18 milioni all’anno distribuiti alle marinerie del Sulcis percepiscono la fetta più grossa. Da qualche tempo i sindaci degli altri Comuni, in particolare Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu, Giba e Masainas, hanno presentato l’istanza di rivedere il protocollo siglato 20 anni fa per rivendicare la parificazione degli importi. Il coordinamento del tavolo è stato affidato dal Governatore Christian Solinas a Paolo Dessì più volte sindaco di Sant’Anna Arresi e profondo conoscitore dell’argomento.

«Non andiamo a intaccare nulla di tutto ciò che è già discusso e deciso - dice Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco - ma intendiamo evidenziare che il disagio, così come lo subiscono i pescatori di Sant’Anna e di Teulada, ricade anche sui pescatori di tutti gli altri Comuni. Anche perché, quando nell’area prospiciente il Poligono non si può pescare, i pescatori si riversano sul restante spazio del golfo».

La sede

Intanto tante attività di pesca hanno trasferito la loro sede legale dagli altri Comuni a Teulada e a Sant’Anna Arresi. «Il nostro - dice Elvira Usai, sindaca di San Giovanni Suergiu - è un territorio devastato dalla crisi. Pertanto, la gente cerca di sbarcare il lunario e arrangiarsi come può. Anche il mare è meno pescoso e spesso viene preso di mira da altre marinerie che non hanno le nostre limitazioni e sono addirittura autorizzate a invadere i nostri mari. Per i pescatori di tutti i Comuni del Sulcis stiamo cercando una soluzione che vada ad aggiungere a chi ha poco senza togliere nulla a chi ha di più».

Si punta quindi a far aumentare il volume della torta, ovvero quei 18 milioni di euro. «Non abbiamo nessuna difficoltà a sederci al tavolo - dice Angelo Milia, sindaco di Teulada - abbiamo chiesto agli altri sindaci maggiori dettagli. La proposta ci sembra molto debole. A oggi, non ci sembra ci siano elementi che possano convincere tutti gli attori a rivedere il protocollo vecchio, è vero, di 20 anni, ma ancora valido e concreto nel sostenere il concetto di specificità e cioè che le imbarcazioni dei pescatori di Sant’Anna Arresi e Teulada, durante le esercitazioni militari, non possono nemmeno lasciare la banchina, a differenza di tutti gli altri che possono andare a pescare da altre parti».

Fronte unico

«È chiaro che i pescatori sono preoccupati e hanno aspettative, qualunque richiesta fatta da altri procura un po’ di ansia - dice Maria Teresa Diana, sindaca di Sant’Anna Arresi - noi li abbiamo rassicurati soprattutto per la difesa dei diritti acquisiti. Questa vicenda è in itinere, vedremo come evolverà. Ogni sindaco poi difende giustamente le istanze dei propri concittadini, penso che sia legittimo rivendicare, ma confido nel fatto che il confronto avviene fra persone serie e prudenti e che il tutto si possa risolvere con equilibrio nel migliore dei modi».

