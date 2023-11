Indennizzi mancanti, i pescatori sono sul piede di guerra 

I pescatori di Sant’Anna Arresi si preparano all’inasprimento della vertenza per ottenere al più presto gli indennizzi militari. Ruolino di marcia con tappe stabilite per la rivendicazione dei pagamenti in ritardo.

Ieri sono state inoltrate una serie di comunicazioni alla Questura e alla Prefettura che preannunciano alcune manifestazioni di protesta. «L’invasione dello specchio d’acqua in barca lo lasciamo per ultimo - dice Luciano Marica, rappresentante della categoria - a breve arriveranno le navi degli altri paesi della Nato e a quel punto, si assumeranno la responsabilità di mostrare al mondo le loro vergogne». Intanto, la categoria incassa il pieno sostegno della Chiesa. «Per favore ascoltateli - è l’esortazione di Don Antonio Mura, responsabile della pastorale per il lavoro della diocesi di Iglesias - ritengo che la vertenza dei pescatori non debba essere considerata di serie b. È una categoria identitaria che corre tanti rischi, compresa la vita stessa e soprattutto, investe i soldi propri per portare il sostentamento a casa. Vedo che non ci sono progetti per la pesca, non ci sono garanzie per il futuro. Questo trattamento è inaccettabile». Dal Ministero della Difesa arrivano tuttavia rassicurazioni: «Vogliamo rassicurare che tutti gli aventi titolo riceveranno integralmente le somme loro spettanti entro fine anno – si legge in una nota – a fronte di 18 milioni di euro ne sono stati già erogati circa 14 milioni, pari all’80 per cento del totale. I ritardi nella ricezione degli elenchi degli aventi titolo (che non dipende dalla Difesa) non rendono possibile la periferizzazione dei fondi agli enti deputati all'erogazione».

