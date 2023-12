Indennizzi: l’appello della sindaca 

Botta e risposta istituzionale sulla vertenza dei pescatori di Sant’Anna Arresi per il pagamento degli indennizzi per le servitù militari. In una lettera inviata al Ministero della difesa, al Comando Regionale dell’Esercito e al Comando della base interforze Salto di Quirra, la sindaca Maria Teresa Diana fa il punto sulla vicenda e elenca tutto ciò che è stato fatto da parte del Comune per l’espletamento delle pratiche per arrivare alla liquidazione, finora bloccata. Nella missiva la sindaca evidenzia che «è capitato altre volte che la magistratura ha chiesto il pignoramento degli indennizzi, però quando le somme erano nella disponibilità del Comune, questo si è opposto perché le somme dovevano essere trasferite per il pagamento ai pescatori e che questi indennizzi, erano da assimilare a stipendi e salari, in quanto calcolati a giornate di lavoro perse e perché, per tali somme, vengono calcolate le ritenute erariali, assicurative e previdenziali previste per i lavoratori dipendenti».

Un richiamo da parte della sindaca al Ministero per il fatto che non si è opposto al pignoramento ordinato in diverse occasioni dai Giudici che hanno avuto in carico le cause promosse dai legali di familiari di vittime del dovere. Per stessa ammissione del Ministero, mancano ancora 4 milioni dei 18 che dovranno essere erogati a breve. I pescatori di Sant’Anna Arresi hanno posto il loro ultimatum, non più tardi del 31 dicembre e nemmeno dopo le altre marinerie. «Il nostro è un diritto acquisito - dice Luciano Marica - già il fatto che lo stiano mettendo in discussione, a noi non sta bene».

