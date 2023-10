«Indennizzi inadeguati e dopo anni» 

Pescatori con le reti a secco. E cifre irrisorie come compenso. Nelle marinerie Oristanesi dove è sentito il blocco della pesca a causa delle esercitazioni militari a Capo Frasca, diventa particolarmente incisivo lo stop forzato del fermo biologico. Così impone da anni il Ministero che però, dicono gli operatori, «non restituisce ai pescatori quanto perdono».

Lo sfogo

Il fermo biologico che fa più discutere è quello relativo alla pesca a strascico: le reti vengono trainate dalle barche e raccolgono quello che si trova sul fondo del mare. Dal primo al 30 ottobre, più altri giorni che vanno dai 39 ai 50 a seconda della lunghezza delle barche, questa modalità di pesca è vietata. Da oggi dunque si riparte. «Purtroppo ciò che ci viene dato se naturalmente presentiamo la domanda sono cifre che non corrispondono al mancato guadagno di un mese, si parla di circa 30 euro al giorno – dichiara Luca Atzori dal porticciolo di Torregrande dove ormeggia la sua barca - Ma prima di avere i soldi solitamente passano due o tre anni dalla richiesta. Chi pesca a strascico durante il fermo rischia di perdere tutte le autorizzazioni. Tra gli indennizzi di Capo Frasca che non arrivano e queste problematiche siamo intrappolati. L’economia delle nostre famiglie ne risente».

I divieti

Anche perché poi ci sono le altre specie che si possono pescare solo in determinati periodi: vietato prelevare l'aragosta ad esempio dal primo marzo al 31 agosto. Per i pescatori significa meno reddito. Mauro Atzori, altro pescatore con lo strascico, barca di 19 metri ormeggiata al porticciolo oristanese, è un fiume in piena: «Ora tutti parlano degli indennizzi di Capo Frasca che non arrivano, ma forse in pochi sanno che chi è costretto a fermarsi anche in altri specchi d’acqua non ha ricevuto gli indennizzi del 2021, una vera vergogna. Ciò che ci fa più arrabbiare è che le Università sarde che studiano il nostro mare hanno più volte sottolineato che in venti anni di fermo biologico la situazione dei mari è peggiorata. Allora che senso ha imporre il fermo? Noi non vogliamo assistenzialismo, vogliamo lavorare. Siamo visti come gli assassini del mare, e invece siamo quelli più controllati».

RIPRODUZIONE RISERVATA