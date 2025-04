Indennizzi illegittimi: assolti i proprietari di tre pescherecci 

Non hanno truffato lo Stato. Dopo quattro anni di processi, i tre proprietari di alcuni di pescherecci cagliaritani sono stati assolti dall’accusa di aver frodato il Ministero, ottenendo illegittimamente gli indennizzi spettanti a chi lavora nelle aree sottoposte a esercitazioni militari. Il giudice ha stabilito che, nonostante le imbarcazioni fossero registrate nel porto cittadino, l’attività veniva comunque svolta nelle aree che di norma vengono vincolate per la presenza dei poligoni.

Le denunce erano scattate quattro anni fa, quando era stato contestato ai tre proprietari dei pescherecci di aver ricevuto indennizzi per il blocco della pesca in mare a causa delle esercitazioni militari nel periodo 2015-2019 al poligono di Capo Teulada e Capo Frasca (nell’Oristanese), indicate come zone di pesca abituale. In realtà, secondo l’accusa, i tre pescherecci avrebbero lavorato principalmente in zone di mare non soggette alle attività militari, dunque ricevendo illegittimamente i soldi per chi è costretto a non lavorare.

Dichiarati prescritti i reati per gli anni dal 2015 al 2017, per il biennio successivo il giudice ha assolto perché il fatto non sussiste: le zone di pesca erano corrette.

