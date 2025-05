Indennizzi della Regione per la lingua blu 

C’è un accordo tra Regione e agricoltori sui risarcimenti alle aziende ovine colpite dall’epidemia di lingua blu. Ieri la riunione del tavolo verde con le associazioni del comparto agricolo, convocata per discutere su alcune tematiche che interessano il settore ha infatti dato i primi risultati.

I tempi

In primo piano, gli indennizzi per la blue tongue 2024. Si tratta di 300 euro per capo morto iscritto al libro genealogico, 210 euro a capo morto non iscritto e 8 euro per ciascun capo presente in allevamento al momento della segnalazione del focolaio. L’Agenzia Laore, che si occuperà di raccogliere le domande e pagare gli indennizzi, ha già richiesto all’Assessorato della Sanità i dati di chiusura dei focolai e i dati relativi ai capi iscritti agli albi genealogici. Una volta acquisiti i dati, presumibilmente entro il mese di giugno, si potrà pubblicare l’avviso per la presentazione delle domande.

«Siamo molto soddisfatti dello sforzo fatto per raggiungere queste cifre», ha dichiarato l’assessore reginale all’Agricoltura Gian Franco Satta -. Con questi importi si potrà liquidare un giusto e concreto indennizzo alle aziende che hanno perso i capi a causa dell’epidemia dello scorso anno e riconosciamo - evidenzia - quasi il doppio rispetto al passato, per le mancate produzioni. Appena Laore sarà in possesso dei dati sui focolai, entro giugno pubblicheremo l’avviso e contiamo di chiudere la procedura nel giro di qualche mese».

Tra gli altri temi, un aggiornamento della spesa sia sui fondi comunitari che su quelli regionali. Restano da pagare altri 35 milioni circa, che saranno oggetto di un nuovo decreto entro giugno.

Le reazioni

«Apprezziamo lo sforzo fatto dalla Regione – ha sottolineato la Coldiretti Sardegna – ma confidiamo che sia l’ultima volta che, su una vicenda come quella della lingua blu, si debbano rincorrere le emergenze. Si deve far in modo che non ci sia più bisogno di dare ristori, perché questo vorrebbe dire non avere più i danni dall’epidemia. Per questo è fondamentale avere, finalmente, un piano di prevenzione e vaccinazione efficace, che eviti ogni anno gli stessi problemi e consenta di non dover più ricorrere a misure straordinarie. Dopo oltre vent’anni, sarebbe finalmente il segno che la lotta al culicoide, le disinfestazioni e la campagna vaccinale hanno funzionato davvero».

