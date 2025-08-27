«Indennizzi, decide la Regione» 

Animato confronto ieri in Consiglio comunale a San Gavino per il caso delle sette aziende escluse dalla richiesta dei contributi in Regione in seguito all’alluvione del 26 e 27 ottobre, che ha creato ingenti danni.

A sollevare il problema ci hanno pensato i cinque consiglieri di minoranza e in particolare Nicola Orrù, primo firmatario di un ordine del giorno sul tema: «Le aziende – rimarca – si sono rivolte a noi perché non hanno mai avuto nessun riscontro alle loro richieste ufficiali inviate al Comune via pec e la cosa che ci dispiace di più è che questa comunicazione era indirizzata a tutti i consiglieri comunali, ma a noi non è mai arrivata. In particolare sono due le aziende che chiedono di essere riammesse al contributo».

Il sindaco Stefano Altea espone le sue ragioni: «Il Comune agisce su un binario parallelo rispetto alla Regione. Le aziende interagiscono anche tramite un portale. Il Comune ha ricevuto le istanze e ha preparato l’istruttoria per questo. Noi abbiamo avuto un ruolo di ausilio, di queste domande 21 hanno avuto esito favorevole, per cinque sono state richieste integrazioni che non sono state presentate. Si tratta di un provvedimento amministrativo che ha come riferimento l’ufficio tecnico del Comune: ci sono delle risposte che la parte politica non può dare per influenzare il procedimento altrimenti si andrebbe sul penale. Gli uffici hanno presentato l’istanza l’11 agosto all’ufficio Protezione civile della Regione sulla base delle osservazioni presentate dalle aziende. L’ultima parola spetta alla Regione: siamo anche noi speranzosi ma non è nostra competenza e non abbiamo potere al riguardo».

Ma il consigliere Nicola Orrù non è per nulla soddisfatto della risposta del primo cittadino: «Ci aspettavamo da parte del sindaco una presa di posizione e una direzione politica importante sulla riammissione delle imprese escluse per i danni da alluvione dell’ottobre 2024, invece non solo non è stato in grado di dare seguito alle pec inviate dalle aziende, lasciandole nel silenzio e non rispondendo alle loro richieste, ma per l’ennesima volta ci siamo trovati davanti un sindaco che si nasconde e non affronta i problemi reali della nostra cittadina e soprattutto non prende una posizione concreta a difesa delle attività produttive come in questo caso. A questo punto attendiamo una risposta positiva da parte della Regione con la speranza che le richieste presentate siano riammesse». ( g. pit. )

