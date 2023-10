Indennizzi bloccati, pescatori in piazza  

Ancora niente indennizzi da parte del Ministero e da Cabras parte la decisione di scendere in piazza. Sono 220 i pescatori sul piede di guerra che hanno deciso di farsi sentire con la speranza di ottenere i soldi che spettano loro per il blocco della pesca nel poligono di Capo Frasca.

L’incontro

Ieri a Cabras si è tenuto il secondo incontro con gli operatori locali promosso dal Comune. «Ci troviamo a dover affrontare una situazione paradossale: mentre lo Stato è preciso nel bloccare la pesca nell’area dei poligoni per via delle esercitazioni militari, non è altrettanto attento nel rispettare i patti pagando gli indennizzi agli operatori per il fermo pesca – denuncia il sindaco, Andrea Abis - Poco importa che le somme destinate alle nostre ditte siano state pignorate dai creditori del ministero della Difesa su ordine del giudice, il risultato è che una entrata che avrebbe dovuto essere certa in questo periodo rischia di non esserlo più e di essere rimandata a chissà quando. Parliamo di oltre un milione e mezzo per le famiglie cabraresi».

I pescatori

Siro Massa, pescatore e presidente della coop Santa Rita: «Abbiamo deciso di organizzare una manifestazione a Cagliari alla quale intendiamo coinvolgere tutte le cooperative sarde. Ma siamo pronti a metterci in contatto anche con le associazioni nazionali per un blocco di tutti i poligoni della Sardegna e della penisola». Gianluca Atzori, presidente della coop Lo squalo: «Chiediamo che, come promesso, ci vengano corrisposti gli indennizzi per il mancato reddito dell’annualità 2022». Sul blocco dei pagamenti l’assessora alla Pesca, Alessandra Pinna, ha informato anche il prefetto: «Sollecitiamo una celere risoluzione del problema che nella nostra marineria coinvolge circa 220 persone».

Il calendario

La Capitaneria di porto intanto ha recentemente diffuso il calendario delle nuove esercitazioni militari a Capo Frasca. «Quest’isola è sempre più ostaggio delle disattenzioni del governo e subisce, nel silenzio più assoluto da parte della Regione, sia sulla questione specifica ma anche e soprattutto per quanto riguarda il processo di dismissioni e di parziale utilizzo di fette di territorio, al momento gravate dalle servitù militari», denuncia il consigliere regionale Emanuele Cera. «Nessuno conosce gli sviluppi di questa vicenda, tanto meno le conclusioni di una situazione che appare alquanto paradossale che ha visto il blocco degli indennizzi ai pescatori».

