Indennizzi bloccati per i pescatori di Sant’Anna Arresi 

Pescatori di Sant’Anna Arresi, oltre il danno la beffa. La Banca d'Italia ha comunicato il blocco anche del 36 per cento degli indennizzi delle servitù militari, ovvero quella parte di capitale che era rimasta libera dalle somme pignorate con sentenza del giudice per far fronte alle richieste dei familiari di alcune vittime del dovere.

La battaglia

Quella del piccolo Comune sulcitano è l’unica marineria che, in questo valzer di procedure, prima autorizzate e poi bloccate, al lato pratico, fino ad oggi è rimasta senza un euro. Tutti gli altri comuni della Sardegna, unica eccezione per Teulada dove al momento sono stati erogai indennizzi per il 73 per cento dell’ammontare complessivo, hanno ricevuto l’indicazione dal ministero della Difesa per un’erogazione diretta ai pescatori che verrà fatta dal Comando regionale Sardegna, tramite il Poligono Interforze di Salto di Quirra. I Pescatori di Sant’Anna Arresi si preparano ad intraprendere la loro battaglia, stanchi di sentirsi rassicurare: «Non ci accontentiamo più delle parole - dice Luciano Marica - politici ne abbiamo visto tanti nel corso della nostra vita, ma in questo frangente farebbero bene a restare alla larga, anche perché conosciamo bene gli illusionisti e siamo assolutamente stanchi di essere presi in giro. Lo dico a chiare lettere, vogliamo i nostri soldi. Ci sono famiglie che per poter vivere hanno sostenuto debiti ai quali ora devono far fronte». Si parla degli indennizzi del 2022: «Esercitazioni già fatte e che ci hanno visto come sempre penalizzati nell’esercizio del nostro lavoro. E in queste condizioni vorrebbero anche venire a chiederci il voto per le regionali? Ma con quale coraggio? Tutta gente che ogni mese non ha i problemi che abbiamo noi per dar da mangiare alle nostre famiglie, per mantenere le nostre barche in regola e in in condizione di poter continuare a svolgere il nostro lavoro. Ma dove mai si è visto che si costringe la gente a non lavorare e non si danno i soldi per il sostentamento delle persone? I soldi subito, altrimenti in questo golfo non spareranno nemmeno un colpo di cannone».

Unici esclusi

A Maricca fa eco Romeo Puddu, pescatore di ventennale esperienza che esterna le sue preoccupazioni. «Perché siamo rimasti solo noi fuori? Rientriamo fra i più penalizzati, non è giusto. – dice – Adesso hanno bloccato anche quel 36 per cento, come possiamo continuare a fidarci? Dobbiamo fare qualcosa subito, altrimenti potremo dire addio ai diritti che abbiamo conquistato con anni di lotte e sacrifici. Ci sentiamo presi in giro, è lampante, da un lato dicono che ci devono dare e dall’altro invece tolgono quello che c’è sul piatto».

Il Comune

Dal Comune, ieri mattina, dopo aver riscontrato l’ennesimo blocco al sistema informatico utilizzato per pagare gli indennizzi ai pescatori, fatto peraltro anticipato dalla lettera della Banca d’Italia, la sindaca Maria Teresa Diana ha firmato una lettera indirizzata al ministero della Difesa, al Comando regionale e al Comando del Salto di Quirra, con la quale chiede tutti i chiarimenti necessari a poter far fronte nel più breve tempo possibile al pagamento degli indennizzi. Nella missiva, la sindaca Diana ha evidenziato le tensioni sociali che si stanno creando e i problemi di natura economica che affliggono le famiglie dei pescatori. Quella degli indennizzi, per i pescatori del Sulcis, è una forma di sostentamento sostitutiva di ciò che i pescatori avrebbero potuto guadagnare se l’attività restava attiva.