Indennizzi, alleanza tra pescatori 

Le marinerie di Teulada e Sant’Anna Arresi lo chiamano «Il risveglio». È l’urlo disperato di 500 pescatori, 500 famiglie pronte a intraprendere la loro battaglia per rivendicare il diritto al lavoro. Chiedono i loro soldi, gli indennizzi che mancano all’appello. Altrimenti nel golfo antistante il poligono di Capo Teulada, promettono, non si sparerà più.

La protesta

«È giunto il momento di dire basta al Ministero della difesa - dice Bruno Meloni - abbiamo aspettato anche troppo. Questo è l’ultimatum che i pescatori di Teulada e di Sant’Anna Arresi, uniti come nelle battaglie che nel 2005 ci portarono ad ottenere il riconoscimento dei nostri diritti, dichiarano ufficialmente a tutti: se non arrivano subito i soldi che ci devono, da queste parti non si faranno più esercitazioni. Basta con le promesse che puntavano a temporeggiare. Prima 15 giorni, poi un mese e intanto il tempo trascorre e soldi non se ne vedono. Lo diciamo una volta per tutte, o ci pagano, o hanno finito di sparare. Anche perché visto quello che è successo, cosa ci dobbiamo aspettare ancora». Mentre da queste parti gli animi si riscaldano, si preannuncia una battaglia in occasione delle prossime esercitazioni previste per maggio. «Aprano bene le orecchie i signori di palazzo - dice Sandro Uccheddu - hanno pagato tutti coloro che si trovano a distanza, lasciando il disagio a coloro che sono costretti a sopportare la loro presenza e mi riferisco alle esercitazioni militari. Questa volta, dopo queste parole, seguiranno i fatti e a intraprenderli sono i pescatori di Teulada e Sant’Anna Arresi, senza bandiere, senza partiti, senza sigle sindacali. Pescatori uniti dal disagio e dalla sopraffazione di chi infanga il nostro diritto di lavorare. I pescatori dei due comuni dovevano essere i primi ad esser pagati e invece, la marineria di Teulada aspetta il saldo del 23 per cento che non è mai arrivato mentre i pescatori di Sant’Anna Arresi, aspettano ancora il 64 per cento, e parliamo dell’annualità 2022. Se non pagano, ci vedremo in alto mare».

Le rivendicazioni

Le due marinerie, le più penalizzate proprio per l’ubicazione dell’interdizione alla pesca, a causa della posizione dei due Comuni, a minima distanza dalla base e dall’area del golfo utilizzata per i bombardamenti via mare, rivendicano l’esercizio della pesca. «Se non si può pescare, allora devono continuare a garantire gli indennizzi. Abbiamo deciso di rivolgerci al Prefetto - dice Franco Cara - perché solo lui può essere arbitro di questa situazione. D’altronde stiamo chiedendo che il Ministero ottemperi al suo debito. Il suo intervento è per noi elemento di garanzia. Il termometro segna un livello di tensione sociale che avevamo vissuto nel 2005, siamo pronti a riproporre la stessa battaglia, con le stesse modalità di allora. La mobilitazione è ripresa». Trecento imbarcazioni da pesca sono pronte a riprendere il mare.

RIPRODUZIONE RISERVATA