Indennizzi ai pescatori: «Serve un nuovo protocollo» 

Sulla revisione del protocollo per gli indennizzi ai pescatori per le servitù militari, i sindaci di Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu, Giba e Masainas intervengono per fare chiarezza e buttare acqua sul fuoco. «Nessuno è così sprovveduto da mettere in discussione i diritti acquisiti dai pescatori di Teulada e Sant’Anna Arresi. La loro posizione e condizione va mantenuta - precisa Ignazio Locci - noi insistiamo invece affinché si faccia un percorso istituzionale per riconoscere alle marinerie del resto del territorio della nostra circoscrizione marittima, una nuova condizione che tenga conto delle reali mutazioni delle condizioni di lavoro dei nostri pescatori. Quindi, fermo restando che non si toccano i pescatori di Teulada e Sant’Anna Arresi, chiediamo un nuovo protocollo per il resto della marineria e cioè Sant’Antìoco, San Giovanni Suergiu, Masainas e Giba. Siamo convinti che la regione Sardegna e il ministero della difesa non possano non condividere il nostro buon senso». Opinione condivisa anche da Elvira Usai e Gian Luca Pittoni.

«Non voleva essere un momento di rottura con Teulada e Sant’Anna Arresi - dice la sindaca di San Giovanni Suergiu - bensì, la legittima richiesta per tutelare gli interessi delle nostre comunità». «D’altronde - aggiunge Gian Luca Pittoni - non si vuole togliere niente a nessuno, ma nemmeno escludere chi, comunque subisce il medesimo disagio».

RIPRODUZIONE RISERVATA