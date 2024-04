Indennizzi ai pescatori: incontro in prefettura 

C’è un ultimatum: il 19 maggio. I pescatori di Sant’Anna Arresi ancora in attesa del saldo degli indennizzi per il fermo imposto dalle esercitazioni militari, l’argomento arriva in Prefettura a Cagliari. In due incontri che si sono svolti tra mercoledì e venerdì, il prefetto ha incontrato i rappresentanti della categoria di Teulada e Sant’Anna Arresi, Franco Cara, Bruno Meloni e Sandro Uccheddu che hanno illustrato i motivi dello stato di agitazione e il programma di mobilitazione che si apprestano a intraprendere qualora dal ministero della difesa non arrivino i soldi degli indennizzi arretrati.

Nel secondo incontro invece, erano presenti i sindaci dei due comuni del Sulcis, Maria Teresa Diana e Angelo Milia e il comandante del comando militare Esercito Sardegna, generale di brigata Stefano Scanu.

L’ufficiale ha dichiarato che entro un mese i pescatori di Sant’Anna Arresi, quelli di Teulada l’hanno ricevuto nei giorni scorsi, riceveranno il saldo degli indennizzi già liquidati ai pescatori di tutte le marinerie della Sardegna. «Ringraziamo il prefetto - ha detto Sandro Uccheddu - e restiamo in attesa delle spettanze». (s. g.)

