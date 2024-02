Indennizzi agli agricoltori dopo tre anni 

Sono passati tre anni per gli indennizzi ma non è mai troppo tardi. L’agenzia Laore ha pubblicato il bando per la presentazione delle domande di indennizzo per le imprese agricole che hanno subito dei danni alle produzioni a causa delle «eccezionali avversità atmosferiche», nello specifico vento forte, che si sono verificate nel territorio di Sestu durante il febbraio del 2021. Una boccata d’ossigeno per un comparto con mille difficoltà. Gli agricoltori che a causa del forte vento possono dimostrare di aver subito dei danni devono presentare richiesta compilando il modulo online fornito da Laore nel suo sito. Il link è disponibile anche sul sito del Comune. Nel modulo bisognerà indicare, tra l’altro, l’elenco delle colture realmente danneggiate dall’evento, e il totale della superficie coltivata. Le domande vanno inviate entro le ore 12 del quattro marzo. Ulteriori informazioni sul sito web dell’agenzia Laore.

