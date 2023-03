Indennità triplicate, ma mancano i soldi 

I gettoni di presenza dei consiglieri comunali saranno triplicati. È dei giorni scorsi una lettera dirigenziale che annuncia l’applicazione della legge regionale dello scorso 21 febbraio che determina che nei Comuni tra i 10 e i 30 mila abitanti venga riconosciuto un compenso del valore di 64 euro lordi a seduta, applicabile sia per i Consigli che per le commissioni consiliari.

Gettoni e polemiche

Attualmente il gettone di presenza è pari a circa 20 euro. L’aumento arriva in un momento molto particolare, dove si moltiplicano le azioni di protesta contro la recentissima tassa sui passi carrabili che i cittadini da quest’anno sono costretti pagare. In realtà al momento nulla è scontato. Nella lettera, infatti, si legge che «le somme presenti nel bilancio ammontano ad euro 100.000 e da una stima presunta, basata sui dati dei primi due mesi del 2023, l’adeguamento dell’importo del gettone di presenza determinerà una spesa annuale aggiuntiva presunta di 200.000 euro». Per questo motivo «si chiede di voler provvedere allo stanziamento delle somme necessarie al pagamento dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali o in alternativa procedere, con apposita deliberazione alla riduzione dell’importo del gettone di presenza dei consiglieri comunali». In buona sostanza si chiede o di trovare le risorse necessarie o che siano i consiglieri stessi a ridurre l’importo a loro spettante.

La situazione

Sino a quando non verrà trovata una soluzione a questo problema «si procederà temporaneamente alla corresponsione dei gettoni secondo quanto stabilito con la determinazione 964 del 30.11.2021», ovvero i consiglieri continueranno a percepire 19,99 euro a seduta. La nuova legge regionale stabilisce che, a prescindere dal numero di riunioni, non potrà essere pagato più di un gettone al giorno. L’aumento previsto per i consiglieri non è l’unico e neanche il più corposo avvenuto dall’insediamento del nuovo consiglio comunale. Sempre per obbligo di legge e con fondi vincolati provenienti dalla Regione, infatti, nel corso dell’ultimo anno l’indennità mensile del sindaco è aumentata di oltre 4.200 euro, quella del vicesindaco di circa 2.300 euro, quella degli assessori e del presidente del consiglio comunale di circa 1.900 euro. Sull’argomento interviene il sindaco Pietro Morittu: «Non possiamo non tener conto della legge e dare il giusto riconoscimento del ruolo dei consiglieri. Informo, inoltre, che dal 2023 io e gli assessori stiamo percependo le indennità prive di aumenti in attesa che arrivino i fondi regionali».