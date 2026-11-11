Il sindaco Davide Burchi resta a 7.212 euro lordi al mese. Quella cifra non si tocca. Dal primo gennaio 2026 cambiano gli altri: vicesindaca 1.442,40 euro, assessori 1.081,80 euro e presidente del Consiglio 721,20 euro. È la conseguenza di un numero. Un numero che racconta un paese che si sta svuotando, piano piano. Lanusei l’ha messo nero su bianco. Quel numero è 4.968. Sono gli abitanti residenti al 31 dicembre 2024, secondo il censimento dell’Istat. Prima erano 5.118. Centocinquanta persone in meno. Per una cittadina come Lanusei, capoluogo di provincia in Ogliastra, non sono una statistica. Sono famiglie andate via, giovani che non tornano, case rimaste chiuse.

I tagli

Centocinquanta residenti in meno sono abbastanza per far scendere il Comune sotto la soglia dei 5.000 abitanti. Una soglia che in Italia non è solo simbolica: da lì dipendono regole, calcoli, indennità. La Giunta se n’è occupata il 2 novembre. In sala c’erano tutti: Burchi, la vicesindaca Maria Tegas, gli assessori Sandra Aresu, Francesca Loi, Renato Pilia e Giovanni Perotti. Hanno votato all’unanimità. Il punto era semplice, ma non scontato: se la popolazione cambia a metà mandato, si deve adeguare subito o si aspetta le prossime elezioni? La segretaria comunale, Alessandra Pistis, aveva sollevato la questione a inizio ottobre. La risposta è arrivata dalla Corte dei conti: ci si adegua subito. La Regione, interpellata dal Comune, ha confermato: per Lanusei valgono le regole dei Comuni fino a 5.000 abitanti. Nessuno ha potuto scegliere. Nessuno ha voluto fare sconti o eccezioni. Il sindaco mantiene la cifra decisa nel 2023, quando aveva rinunciato al massimo consentito dalla Regione. Per gli altri, invece, scattano le nuove percentuali previste dalla legge: 20 per cento per la vicesindaca, 15 per cento per gli assessori, 10 per cento per il presidente del Consiglio.

Il nodo

Qui resta un nodo aperto. Visto che la decorrenza è fissata al primo gennaio 2026, le somme percepite in più da allora a oggi potrebbero dover essere restituite. Su questo è in corso un’istruttoria per verificare caso per caso quanto è stato effettivamente pagato e quanto andrà recuperato. È così che lo spopolamento, che di solito si racconta con le scuole che chiudono e i negozi che abbassano le saracinesche, arriva anche qui: in una delibera, in una tabella, in una busta paga.

RIPRODUZIONE RISERVATA