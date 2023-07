Indennità, pagamenti record 

Non è un indicatore della produttività dei consiglieri comunali. Non si paga la qualità insomma, ma la quantità. Tante volte figura presente e tante volte incassa l’obolo. La voce nell’elenco dei pagamenti è “Indennità-Organi istituzionali dell’amministrazione”. E consiglieri e assessori del Palazzo Scolopi quanto a lavoro, e incasso, sono imbattibili nell’Isola.

L’analisi

A chiusura del primo semestre 2023 quasi scontato il raffronto con lo stesso periodo dello scorso anno che arriva dalla banca dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici gestito dal ministero dell’Economia. Scontato e doveroso, visto che tutti i gettoni sono stati aumentati, dopo che la Regione ha deciso (articolo 4 della Finanziaria licenziata a gennaio) di accollarsi parte della spesa. Parte, non tutta.

Palazzo Scolopi

La premessa: la Giunta Sanna, prima dell’azzeramento, aveva deliberato l’aumento da 60 a 100 euro lordi del gettone per Consigli e commissioni. Una decisione con effetto reatroattivo: l’aumento riguarda tutte le riunioni fatte da gennaio. I numeri: al 30 giugno 2023 dalle casse civiche sono usciti 298.734 euro, 148.452 nello stesso periodo dello scorso anno. Dalla Regione arriveranno entro fine anno 331.846 euro (ne ha già liquidato il 60%). Se il ritmo resta costante le casse comunali verseranno nei conti bancari di consiglieri e assessori altri 300mila euro.

Il record

Oristano è la città capoluogo in Sardegna che registra la spesa più alta: esattamente il 101% in più. Tanto per capire, Cagliari passa da 472.941 a 704.094 (48% in più); Nuoro da 146.791 a 172.368 e Sassari ha registrato un aumento del 9%.

Poca trasparenza

Se il sito del Siope certifica puntualmente i flussi delle casse pubbliche, quello istituzionale del Comune nella sezione “amministrazione trasparente” registra il nulla. A oggi, nella voce “organizzazione” per i titolari di incarichi politici non si legge quel che ci dovrebbe essere, e cioè anche quanto hanno incassato. Una mancanza che non stupisce, visto che è impossibile anche trovare redditi e stato patrimoniale degli amministratori.

Virtuoso

Cabras, complici forse anche le recenti elezioni, è al momento il Comune più virtuoso. Nel senso che quel che ha speso nei primi 6 mesi dello scorso anno (54.033 euro) è pressoché simile allo stesso periodo del 2023 (55.097). Dalla Regione entro fine anno arriveranno 60.283,24 euro.

Paesi più popolosi

In rigoroso ordine di numero di residenti, in tutti i Municipi si registrano aumenti. Dalla Regione, per i centri che vanno da 5mila a 10mila abitanti, arriveranno 60.283, se quella cifra si supera chi sborsa sono le casse municipali. Terralba nel primo semestre 2022 aveva versato 37.770, stesso periodo di quest’anno 42.407, Bosa è passato da 40.984 a 52.933.

In terza fila, per consistenza di finanziamento regionale, i centri che da mille arrivano a 5mila abitanti e che registreranno un rimborso che oscilla da 25.408 euro a 25.758. Santa Giusta quel budget l’ha già superato (29.298 euro per le indennità pagata sino a giugno 2023 contro i 19.034 dei primi sei mesi 2022), così come Marrubiu (28.277 euro contro i 19.684 euro nel 2022). A Ghilarza invece la spesa ha già raggiunto quota 42.758 euro (erano 28.852 nel 2022). Mogoro è passato da 18.683 euro a 28.355, Arborea da 17.569 euro a 26.064

I più piccoli

La Regione per i paesi massimo di mille residenti verserà nelle casse municipali 20.606 euro. Nel paese più piccolo dell’Isola, Baradili, gli amministratori hanno incassato 19.256 euro (13.024 nel primo semestre 2022), Soddì è passato da 12.236 euro a 18.387.

