Indennità non dovute, il Comune dà incarico a un legale 

Dopo due anni mancano all'appello poco più di 170mila euro, risorse legate a indennità e gettoni di presenza versati in più ad ex amministratori e consiglieri comunali. Un ricalcolo innescato dall'adeguamento dei compensi deciso dall'attuale Giunta nel 2021, che si somma a gettoni in eccesso versati in passato per le riunioni dei capigruppo. Risorse che però vanno restituite alle casse comunali, come annunciato due anni fa e ribadito in una delibera - approvata ieri dall'esecutivo comunale di via Porcu - dove risulta che «non è stato effettuato alcun versamento né è stato richiesto alcun piano di rateizzazione da parte degli interessati».

«Indennità che riguardano precedenti consiliature», ricorda il vicesindaco Tore Sanna, «nessun consigliere attuale rientra nella decisione contenuta della delibera appena approvata. In ogni caso si tratta di somme dovute che siamo obbligati a recuperare». Da qui il via libera al documento dove si prende atto della situazione attuale e con il quale di fatto si decide - al fine di tutelare il Comune - la «nomina di un legale al quale conferire l’incarico di individuare le azioni più opportune da porre in essere al fine del recupero e della difesa in giudizio dell’ente».

