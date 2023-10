Indennità negate, l’ira dei dipendenti  

Cgil, Cisl e le Rsu del Comune di Tortolì battono cassa. Sollecitano il pagamento anticipato dell’indennità di vacanza contrattuale. Hanno protocollato una lettera indirizzata al sindaco, Marcello Ladu, e alla segretaria, Agnese Virdis. «Chiediamo una pronta azione per garantire che l’indennità venga liquidata ai dipendenti, contribuendo così a preservare il loro benessere economico e la loro dignità». A firmare la nota, oltre alle Rsu, sono il segretario generale Cisl Fp, Ida Cabras, il coordinatore Ust Ogliastra, Antonio Mura, e il segretario territoriale Cgil Fb, Sandro Fronteddu. «La nostra richiesta - spiegano - è sorretta da ovvie ragioni di tipo salariale. La spirale inflazionistica che ha colpito il Paese ha portato a un’allarmante erosione del potere d’acquisto degli stipendi dei nostri lavoratori. Questa situazione ha gravi conseguenze per la loro qualità di vita e per la dignità delle loro famiglie, andando contro il dettato costituzionale che correla il salario in maniera proporzionale alla quantità e qualità del lavoro, garantendo così la libertà e la dignità della vita quotidiana del lavoratore stesso». I dipendenti gradirebbero trovare l’indennità nella busta paga di dicembre: «Dovrebbe essere calcolata a partire da novembre 2023, come previsto dall’attuale normativa». Chi bussa alla porta di sindaco e segretaria confida nella loro comprensione: «Siamo certi che l’amministrazione condivide la nostra preoccupazione e riconosce la validità delle motivazioni». Ladu, di rientro da impegni istituzionali sulla Penisola, prenderà in mano la questione nei prossimi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA