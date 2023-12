Indennità, la punta dell’iceberg 

I cittadini hanno parlato, interrogato, protestato. Sul tema delle indennità al centro di fortissime polemiche e su altri argomenti. Il sindaco Davide Burchi ha detto che una parte delle ricche prebende verrà reinvestita in opere utili. Ma in Consiglio ieri si è parlato anche di Forestas, sanità e giustizia.

Dimissioni

In apertura, il consigliere Denis Pittalis, da remoto, ha presentato un’interrogazione sulla gestione del Consiglio comunale e in particolare sulla funzione del presidente del consiglio Matteo Stochino, di cui chiede le dimissioni. «Il punto centrale è non quanto andrà a prendere, ma può il presidente del consiglio rispondere a mezzo stampa con quei toni? Sono insulti, parole gravissime per un ruolo di imparzialità. La conferma che è totalmente inadeguato a ricoprire il suo ruolo. Abbia il coraggio di dimettersi».

Ha chiuso chiedendo a Burchi di sostenere le dimissioni che ha rispedito al mittente la richiesta. A completare l’interrogazione il capogruppo Marco Melis. «Vorremmo sapere dal presidente Stochino quando intenderà convocare un consiglio su sanità, Forestas e la sospensione uso civico per perfezionare la convenzione con Forestas».

I denari

I problemi su Forestas e sanità hanno acceso la discussione tra maggioranza e minoranza per poi passare al punto all’ordine del giorno. La Regione Sardegna ha deciso di aumentare le vecchie indennità stabilendo diverse fasce. Il primo cittadino Burchi ha spiegato: «Il trasferimento è arrivato nel mese di giugno e non è stata fatta la variazione fino all’ultimo. Abbiamo due alternative: distribuirli fra gli amministratori o renderli alla Regione. L’indennità è alta, abbiamo deciso che avremmo utilizzato parte di quei soldi per opere che a volte è complicato fare e che vengano reinvestite nella cittadina. È importante dare segnali a tutti». Anche qualcuno del pubblico è intervenuto chiedendo che l’amministrazione lavori di più, a prescindere dalle indennità, elencando tutte le criticità della cittadina. La minoranza ha proposto di approvare la variazione se la maggioranza donerà l’importo al capitolo della scuola per attività extra curricolari e laboratori. Proposta su cui la maggioranza si confronterà.

RIPRODUZIONE RISERVATA