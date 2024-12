Indennità, esecutivo da record 

Il numero dei protagonisti è sempre lo stesso, otto. Ma quello che a fine anno intascano è aumentato del 50%. Il 31 dicembre 2020 la squadra capitanata da Andrea Lutzu portò a casa 216.850 euro, stesso giorno ma nel 2023: la Giunta di Massimiliano Sanna chiude con 367.803. E l’anno che sta per andare in archivio si discosterà di qualche migliaio di euro, ovviamente in aumento. Nel momento in cui si tirano le somme di quel che è stato fatto negli ultimi 12 mesi, non potevano mancare le spese per gli amministratori comunali. In particolare indennità dei sette assessori e del sindaco. E, giusto per fornire un altro dato, se per Lutzu l’assegno annuale è arrivato massimo a 50.741 euro, quello di Sanna segna il record per un sindaco di Oristano: 107.226.

Dato generale

Prima il dato generale estrapolato dal Siope (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici): nel 2023 per gli organi istituzionali il Comune ha pagato 565.082 euro (523.561 euro l’anno precedente; 334.419 euro nel 2021 e 334.198 nel 2020). Al 12 dicembre di quest’anno si arriva a 563.443 euro (senza contare 26mila euro spesi in più come rimborsi): di questi 367.803 agli assessori e il resto ai 24 consiglieri (197.279 in tutto, compresi 30.161 euro al presidente dell’assemblea, Peppi Puddu).

Giunta da record

I dati del 2023, caricati quest’anno, che si estrapolano dalla sezione “Trasparenza” del sito internet del Comune riguardano “compensi connessi all'assunzione della carica” e curriculum (si prende come riferimento l’ultima attività lavorativa tranne quella civica). Oltre a Massimiliano Sanna (impiegato al Centro servizi culturali), ecco la vice, Maria Bonaria Zedda (funzionaria alle Poste) con 23.768 euro, Luca Faedda (nella sezione non c’è il curriculum, «anche se io l’ho regolarmente inviato: ci sarà stato un disguido», commenta l’agente dei commercio) 46.151 euro, 32.770 euro a Rossana Fozzi (che a febbraio ha lasciato il posto a Valentina De Seneen), Simone Prevete (avvocato) 43.426, Carmen Murru (promoter addetta alla vendita) 33.240 euro, Antonio Franceschi, (che ha chiuso la carriera alle Poste di Ancona) 40.611 euro e stesso importo a Ivano Cuccu (consulente marketing).

In passato

Quattro anni fa i versamenti per le indennità arrivarono poco oltre 215mila euro. Oltre Lutzu, il suo vice, Massimiliano Sanna, portò a casa 37.745 euro. Tra gli assessori di allora Carmen Murru fu quella che percepì di più (30.123 euro), Maria Bonaria Zedda di meno (13.822).Nel 2021 Lutzu superò le indennità dell’anno precedente di 300 euro, Massimiliano Sanna arrivò a 38.055; a quota 30.431 euro l’assessora Carmen Murru, il collega Francesco Pinna e il presidente del Consiglio, Antonio Franceschi; Dora Soru, che lasciò la Giunta ad aprile, ebbe 6.544. A fine anno il conto si chiuse con 253.506.

Infine il 2022: complessivo 337.647 euro. A giugno venne eletto sindaco Sanna che chiuse l’anno con 88.331 euro. A inizio del suo mandato facevano parte della Giunta anche Prevete e Cuccu (35.314 euro a testa), Maria Bonaria Zedda (24.133), Faedda (30.939 euro). Poi Carmen Murru (che rimase in carica sino alla fine della Giunta Lutzu, quindi luglio) con 22.952 euro, mentre Franceschi da presidente dell’Assemblea venne nominato assessore da Sanna e si portò a casa 48.266 euro.

Il commento

«Intanto va precisato che questi importi sono lordi – afferma l’assessore al Bilancio, Luca Faedda – Così come va ricordato che la Regione dal 2022 concorre per la copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni per l'incremento delle indennità agli amministratori locali. In particolare per questa annualità ci spettano 331.171». Il resto quindi, 233.911 euro, è a carico delle casse municipali. Spesa in aumento rispetto a quanto usciva dalle stesse casse prima del “concorso” della Regione.

Ovviamente da questi conteggi è “esclusa” la buonuscita che, per legge, va al sindaco: una mensilità per ogni anno che è rimasto in carica.

RIPRODUZIONE RISERVATA