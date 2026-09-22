Indennità di funzione, nessun aumento per sindaco e Giunta 

Nessun aumento per le indennità di sindaco e assessori nel Comune di Sestu. La Giunta ha determinato gli importi spettanti agli amministratori per la nuova consiliatura 2026-2031, confermando quelli già in vigore nella precedente. Per il primo cittadino Michele Cossa l’indennità mensile è fissata in circa 4mila euro. Al vicesindaco Massimiliano Bullita spettano poco più di 2mila euro mensili, mentre per gli assessori l’importo pieno è di circa 1.800 euro al mese. Per alcuni amministratori la cifra viene dimezzata, in base alla loro posizione lavorativa. La Giunta, con voto unanime, ha confermato quanto già stabilito con la deliberazione del febbraio 2023, precisando che, come si legge nel documento, «non si procede ad alcun incremento rispetto agli importi già determinati nel corso della precedente consiliatura». Il rinnovo riguarda dunque le singole indennità, mentre la spesa complessiva prevista per il 2026 è di circa 75mila euro che trovano copertura nel bilancio comunale. Anche lo scorso anno erano stati confermati gli importi fissati nel 2023: la Giunta dell’allora sindaca Paola Secci, ora assessora, aveva preso atto che il contributo regionale destinato a Sestu per le indennità, di circa 57mila e 600 euro, era inferiore rispetto alla somma necessaria per coprire la spesa. La differenza, di circa 10mila euro, era stata quindi coperta con somme comunali.

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