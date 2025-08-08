Indennità, Corda contro Cabula 

Dopo settimane di stallo, la conferenza dei capigruppo di maggioranza giovedì ha finalmente sbloccato la situazione: il Consiglio comunale di Nuoro tornerà a riunirsi a inizio settembre, probabilmente già il primo del mese, per votare la composizione delle sette commissioni. Solo successivamente si procederà con una modifica dello statuto e del regolamento del Consiglio, per eliminare i vincoli anche economici che attualmente ostacolano la creazione dell’ottava commissione, come richiesto dal capogruppo del Pd, Giovanni Mossa.

Nodo commissioni

Il nodo delle commissioni ha rappresentato una delle principali cause di tensione tra i gruppi consiliari. Il Pd aveva chiesto da subito l’istituzione di un’ottava commissione. Perplessità erano nate dal fatto che la commissione Bilancio, incaricata di valutare gli atti contabili, non potesse essere indipendente, dato che la delega è rimasta in mano al sindaco Emiliano Fenu. Secondo quanto emerso, la materia del bilancio sarà provvisoriamente assorbita da una delle sette commissioni esistenti, non è escluso che sarà inserita nella futura ottava, dopo settembre.

Pensioni e indennità

Nel frattempo, sul piano politico, non si placano le polemiche. L’ex dirigente forestale ed ex commissario di Orgosolo, Felice Corda, ha sollevato dubbi sulla legittimità dell’indennità riconosciuta all’assessore Domenico Cabula, ex funzionario oggi in pensione, che percepisce oltre 4.900 euro mensili. «Un atto che suscita più di una perplessità. E non solo sul piano etico. La norma di riferimento - sostiene - è chiara: l’articolo 5, comma 9 del Dl 95 del 2012, e le successive modifiche, vietano espressamente di conferire incarichi direttivi, consulenze o cariche negli organi di governo della pubblica amministrazione a soggetti già in quiescenza, con un’unica eccezione per i componenti eletti con il voto popolare».

Tutto legittimo

Sul punto è intervenuto direttamente il sindaco Emiliano Fenu, che ha replicato con decisione: «L’indennità dell’assessore Cabula è pienamente legittima, conforme alla normativa vigente e supportata da numerosi pareri della Corte dei conti, non solo in Sardegna ma anche in altre regioni. Il riferimento normativo (del Dl 95/2012, modificato dal Dl 90/2014) non si applica agli incarichi politici, come quello di assessore, ma esclusivamente a incarichi dirigenziali, tecnici o consulenziali». Fenu ha ricordato che l’assessore è una figura politica, non dirigenziale, nominata a discrezione del sindaco, anche tra soggetti esterni al Consiglio, come previsto dal testo unico degli enti locali. «La giurisprudenza - ha aggiunto - ha chiarito che anche soggetti in pensione possono essere nominati e percepire regolarmente l’indennità, come stabilito da diverse deliberazioni della Corte dei conti (Toscana n. 72/2020, Liguria n. 45/2019, Emilia-Romagna n. 36/2019)».

Nessun aumento

Il sindaco torna anche sul caso indennità della Giunta: «Nonostante la legge nazionale preveda un aumento automatico delle indennità per gli amministratori locali a partire dal 2022, questa amministrazione ha scelto di mantenere gli stessi importi in vigore con la Giunta precedente. Inoltre, l’indennità è in larga parte finanziata dalla Regione, che ha coperto gli incrementi previsti dalla legge statale, senza oneri per il bilancio comunale». La Giunta ha confermato le indennità dei suoi predecessori: 8.147 euro al mese per il sindaco, 6.142 per il vice e 4.912 per ciascun assessore. Indennità cresciute così in tre anni: dai 3.904,41 euro percepiti da Andrea Soddu nel 2021 si è passati ai 6.768,54 del 2022-23, fino agli 8.187,84 del 2024 (sempre Soddu). Cifre confermate dalla Giunta Fenu.

RIPRODUZIONE RISERVATA