Indennità contestate Tidu deve restituire soltanto 3000 euro 

Un incarico politico, senza scadenza, quindi non elettivo, con un’indennità che comunque non poteva essere cumulata con quella da sindaco di Teti. Per la Corte dei Conti quindi il Commissario della Provincia, Costantino Tidu non dovrà restituire i 304 mila euro di indennità corrisposta dalla Provincia di Nuoro, ma solo 3094,78 euro ricevuti dal comune di Teti. Tidu, nominato amministratore dalla Giunta Pigliaru, nel 2016, ha un incarico da 87 mila euro all’anno. Dall’11 giugno 2017, rivestendo anche la carica di sindaco di Teti, aveva percepito 9 mila euro per il 2017 e tremila 873 euro per il 2018. Quei pagamenti il Comune di Teti li interruppe nel 2018, e le somme erroneamente corrisposte sono state restituite nel 2022, al netto delle trattenute, con Tidu che aveva optato per l’indennità da Commissario provinciale. Per i giudici «l’Amministratore straordinario è un organo di natura politica e non amministrativa» da qui l’applicabilità del divieto di percepire entrambe le indennità ma Tidu «ha dichiarato di avere optato per l’indennità di amministratore che ha, perciò, percepito legittimamente». Restituendo al Comune quanto versatogli ha sanato in parte la posizione prima che lo stesso Ente si avvedesse dell’errore e interrompesse la corresponsione. Somme che per i giudici «avrebbe dovuto riversare al Comune al lordo e, per la parte relativa alle trattenute fiscali». Da qui la condanna a 3 mila euro.

