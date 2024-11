Indennità ai consiglieri, no all’aumento retroattivo 

È costituzionalmente illegittimo prevedere con efficacia retroattiva, a decorrere dal 2014, la rivalutazione delle indennità e dei rimborsi spese per i consiglieri regionali e per i componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri, in contrasto con quanto stabilito con le disposizioni statali. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 180, depositata ieri.

La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 5, della legge della Regione Sardegna numero 17 del 2021 (normativa che era stata comunque successivamente abrogata dalla legge della Regione Sardegna 19 maggio 2023, numero 6). Quell’articolo era stato impugnato dal Governo, perché tale disciplina contrasterebbe con le disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa pubblica: disposizioni che prevedono un tetto massimo per la determinazione-adeguamento delle indennità in questione.

La legislazione statale, ha spiegato la Corte costituzionale, lascia alle regioni la scelta di adeguarsi; prevedendo però, in caso negativo, la conseguenza di un taglio percentuale dei trasferimenti erariali che non è stato possibile effettuare negli anni precedenti, avendo la Regione Sardegna disposto i predetti incrementi nel 2021 con efficacia retroattiva.

Al di là della portata relativamente limitata della pronuncia, si tratta dell’ennesima legge regionale che viene cassata o corretta dalla Consulta. Risale appena a poche settimane fa la sentenza che ha bocciato la legge con cui il parlamento sardo aveva sancito, in materia di istruzione, la conferma per quest’anno di tutte le autonomie scolastiche in essere durante il 2023-2024.

RIPRODUZIONE RISERVATA